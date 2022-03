Edingen-Neckarhausen. (krs) Lange und viel hat die Doppelgemeinde für das Markthaus in Neckarhausen gekämpft – vergeblich wie die Markthaus Mannheim gGmbH nun mitteilt. Zum 30. September ist Schluss bei dem kleinen Nahversorger, dann läuft der Mietvertrag aus, den das Unternehmen nicht mehr verlängern wird.

"Der Markthaus-Lebensmittelmarkt in Neckarhausen hat aus wirtschaftlichen Gründen leider keine Zukunft mehr, die Fläche ist für einen langfristigen, rentablen Betrieb deutlich zu klein, und auch andere betriebswirtschaftliche Faktoren sprechen gegen einen Weiterbetrieb", heißt es in der Mitteilung. Die Mannheim gGmbH danke den Kunden für ihre Treue und der Gemeinde "für die konstruktiven Gespräche und Unterstützungsangebote". Auswirkungen auf die Mitarbeiter habe die Schließung keine, es gebe keine Kündigungen.

Das war zuletzt die Zusage, in den Jahren 2020 und 2021 jeweils bis zu 25.000 Euro zuzuschießen, um Verluste auszugleichen. "Das ganze Geld wurde aber nicht abgerufen", sagt Bürgermeister Simon Michler am Freitag im Gespräch mit der RNZ. Er bedauert, dass es das Markthaus künftig nicht mehr in der Doppelgemeinde geben wird. "Alle wollten, dass es weitergeht, es ist jetzt sehr schade." Gleichzeitig habe er aber auch Verständnis für die Entscheidung der Markthaus gGmbH. "Die Begründung ist für uns plausibel, die Prognosen sahen nicht gut aus", sagt Michler. Trotzdem sei er überrascht gewesen, als er von dem Entschluss erfahren habe.

Die Verwaltung sei bereits in Kontakt mit dem Eigentümer der Räumlichkeit. "Wir machen uns alle Gedanken darüber, ob wir noch etwas tun können für die Nahversorgung", sagt Michler. "Aber die Ladenfläche ist eben wirklich klein. Das ist kaum wirtschaftlich zu betreiben." Seine Hoffnung auf eine Lösung für die Fläche sei daher nicht allzu groß.

In Bezug auf einen möglicherweise neuen, großen Edeka-Markt in Neckarhausen Nord an der künftigen L597 will Michler noch nichts sagen. "Das sind für mich zwei getrennte Themen", meint er. "Selbst wenn wir den Markt morgen beschließen und sofort Baurecht schaffen würden, würde es noch Jahre dauern", führt er aus. "Und es ist am Ortsrand, das ist keine Nahversorgung." Vom Neckarhäuser Schloss bis dahin brauche man länger als zu den Einkaufsmärkten Richtung Neu-Edingen.

In der Gemeinderatssitzung 2019, in der die Bezuschussung beschlossen wurde, verlangten noch alle Ratsmitglieder nach Konzepten zur Sicherung des Markthauses. Das ist offensichtlich nicht gelungen.