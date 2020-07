Edingen-Neckarhausen. (krs) "Wir sind auch coronageschädigt", findet Werner Kaiser, Sozialarbeiter im Edingen-Neckarhäuser Jugendzentrum JUZ 13. Seit knapp zwei Wochen hat das JUZ 13 wieder offen – im Coronamodus. "Wir können keinen offenen Bereich machen", erklärt der Sozialarbeiter deutlich geknickt. Nur das Programm darf laufen, strikt nach Plan. Spontan aus dem Zockertreff einen Billardabend oder einfach nur ein gemeinsames Abhängen machen, geht nicht.

Dass es keinen offenen Bereich gibt, kommt bei den Jugendlichen nicht gut an. "Am ersten Öffnungstag waren Vier hier, danach blieb es ziemlich leer", meint Kaiser. Aber er hat auch Verständnis. "Wenn mein Lieblingsladen drei Monate zu hat, suche ich mir auch einen anderen."

Damit das JUZ 13 überhaupt wieder öffnen kann, hat Kaiser ein Hygienekonzept bei der Gemeindeverwaltung vorgestellt, und die hat es abgesegnet. "Wir lüften jetzt stündlich, wer reinkommt, muss sich die Hände desinfizieren, und Flächen wie Tastaturen oder Spielzeugkonsolen werden auch desinfiziert", erklärt der Sozialarbeiter.

Pro Kind müssen zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass sich im JUZ 13 höchstens zehn Kinder gleichzeitig aufhalten dürfen. Dadurch bleiben viele Programmpunkte auf der Strecke wie das Kochen. "In der Küche dürften sich nur zwei Leute aufhalten, so können wir nicht kochen", sagt Kaiser. Auch eine Sitzung des Jugendrats sei derzeit ausgeschlossen. Betroffen ist ebenso die Band "Colorjet". Weil der Probenraum keine 40 Quadratmeter hat, müssen die vier Musiker weiterhin auf ihre Jamsessions im JUZ 13 verzichten.

Seit Mai haben Kaiser und sein Kollege Arne Heider in der Notbetreuung an der Graf-von-Oberndorff-Schule gearbeitet. Mit dem regulären Start der Grundschulen unter Corona-Bedingungen entfällt dieses Aufgabengebiet für die beiden nun wieder.

Die Öffnungszeiten im JUZ 13 bleiben dennoch erst einmal reduziert auf die Zeit zwischen 15 und 19 Uhr. Und in diesem Fenster gibt es immer ein festes Programm, wie den Zockertreff oder den Billard-Club. Kaiser hofft, dass mit dem Regelbetrieb in Zeiten von Corona auch wieder mehr Leben ins JUZ 13 kommt. "Die Gemeinde weiß schon gar nicht mehr, was sie mit uns machen soll", meint der Sozialarbeiter scherzhaft.

Neben der Notbetreuung wurden Kaiser und Heider während der Corona-Pandemie auch schon auf der Fähre eingesetzt. "Einen Tag hat’s geregnet, der andere war schön", bilanziert er. Die Jugendlichen tragen die Situation mit Fassung, meint Kaiser. "Da kommt meistens nur ein: ,Ist halt so’." Aber am besten sei es eben doch im JUZ 13 mit offenem Bereich und kreativen Angeboten. Denn da sind sich Kaiser und die Jugendlichen einig: Pandemie nervt.