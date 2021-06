Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der Gemeinderat vergab im vergangenen Herbst den Zuschlag für das Grundstück "Hinter der Kirche 7-9" an die Diringer und Scheidel Wohnbau GmbH (DS). Das Mannheimer Unternehmen hatte sich gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt. Der Gemeinderat ließ sich vom Konzept einer Mehrgenerationen-Wohnanlage überzeugen – und auch von den Synergieeffekten mit dem benachbarten Betreuten Wohnen und dem Pflegeheim.

Zudem ist DS in diesem Areal keine unbekannte Größe: In den Jahren von 2002 bis 2011 realisierte das Unternehmen Zug um Zug den sogenannten Edi-Wohnpark auf dem Gelände der früheren Edi-Brotfabrik. 26 Reihenhäuser und Doppelhaushälften entstanden, drei Mehrfamilienhäuser, 34 Senioren-Service-Eigentumswohnungen und die stationäre Pflegeeinrichtung mit 74 Plätzen.

"Wir kommen in vertrautes Gebiet", kommentierte Beate Baumann (Unternehmenskommunikation) beim Vor-Ort-Termin mit der RNZ. Der technische Geschäftsführer Eberhard Klass nickt: "Es ist eine schöne Umgebung, nah am Fluss", sagt er. "Und auch nah zur Straßenbahn", ergänzt der Projektleiter Thomas Magin.

Das 1435 Quadratmeter große Grundstück auf dem ehemaligen Fulmina-Areal ist indes nicht ganz unproblematisch: Neben einer Medientrasse, die erst einmal abgesichert werden musste, waren es die Themen "Altlasten, Aufschüttungen und Stellplätze", für die DS erfolgreich Lösungen suchte. "Die Gespräche mit der Verwaltung und den Nachbarn sind produktiv", sagt Klass.

Mit der Fertigstellung rechnet DS Ende 2022 nach 18-monatiger Bauzeit. Errichtet werden 23 Zwei- bis Vier-Zimmer-Eigentumswohnungen in Größen von 48 bis 131 Quadratmetern. Sie alle werden mit Terrasse oder Balkonen ausgestattet. "Corona hat uns gezeigt, dass das heute sehr wichtig ist", sagt Beate Baumann. Die Wohnanlage – Projektvolumen: elf Millionen Euro – besteht aus zwei viergeschossigen Gebäuden plus einem Staffelgeschoss. Alle Wohnungen sind barrierefrei erreichbar, was sie auch für ältere Menschen interessant macht.

Es sei auch die Überlegung gewesen, ältere Menschen anzusprechen, das eigene Haus zu verlassen, weitsichtig vorauszuplanen und sich je nach Bedarf über die benachbarten Einrichtungen mitversorgen zu lassen, erklärt Klass. Aber "Mehrgenerationen" würde seinem Namen nicht gerecht, wenn das Bauvorhaben letztlich nicht auch Jüngere, Familien und Wohngemeinschaften ansprechen würde. Drei Monate lang wurden die Wohnungen über das Amtliche Mitteilungsblatt insbesondere für Edingen-Neckarhäuser Bürger beworben. Ab Mitte Juli überschreitet die Vermarktung dann die Ortsgrenzen.

Wichtig war der Kommunalpolitik die Stellplatzfrage. Der öffentliche Parkplatz kann über die Bauzeit nicht genutzt werden, wird aber danach von DS in seiner bisherigen Größe mit 20 Plätzen wiederhergestellt. Über die Schließung hat die Firma die Anrainer und externe Nutzer vor der Baustelleneinrichtung informiert. Zudem baut das Unternehmen eine Tiefgarage mit 23 Stellplätzen. Fünf Weitere entstehen oberirdisch.

Das Grundstück ist aber nicht nur etwas schwierig – auch durch die umgebenden engen Straßen und seine Nadelöhr-Lage –, sondern es ist sehr wahrscheinlich auch spannend: Vor zehn Jahren entdeckten Archäologen der Reiss-Engelhorn-Museen (REM) bei ihren Untersuchungen der Baugrube auf dem ehemaligen Gelände der Edi-Brotfabrik seltene Siedlungsspuren aus der "Hinkelsteingruppe", datiert auf die Zeit 4900 vor Christus. Verschiedene Pfostenstellungen ließen sich zu einem Teilgrundriss eines jungsteinzeitlichen Langhauses rekonstruieren. Darüber hinaus sorgte eine Grube mit Geweihartefakten – im Edinger Gebiet bis dato einmalig – für Aufsehen. "Unser Mehrgenerationenhaus entsteht nicht weit davon entfernt, die Möglichkeit neuer Funde besteht daher", meinte Klass. Diesmal sind indes nicht Klaus Wirth und sein Grabungsteam der REM für die Bodenuntersuchungen zuständig, sondern das Landesdenkmalamt.