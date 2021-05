Edingen-Neckarhausen. (joho) Der "Ochse" wird zur Schlachtbank geführt: Mit der Zustimmung des Technischen Ausschusses (TA) zu Sanierung und Umbau des Haupt- und Nebengebäudes der Edinger Traditionsgaststätte in der Hauptstraße ist auch das Ende des "Gasthauses zum Ochsen" besiegelt.

Im denkmalgeschützten Vorderhaus aus dem Jahr 1869 und in den Nebengebäuden sollen insgesamt zwölf Wohnungen entstehen – neun davon im Altbestand und drei in einem Neubau mit Scheunencharakter. Dieser soll im rückwärtigen Bereich in Grenzbauweise errichtet werden. Beim Ausbau des Altbaus sollen im Dachgeschoss auch Gauben entstehen. Zudem ist eine Tiefgarage vorgesehen, die bis zur östlichen Grundstücksgrenze verlaufen und begrünt werden soll. Das Vorhaben sei mit dem Denkmalamt abgestimmt, verbindliche Vorgaben werden von den Behörden erst in einem förmlichen Verfahren gestellt.

"Wenn ich mir die Pläne so ansehe, funktioniert eine Gaststätte nicht mehr. Wenn wir dem zustimmen, ist sie Geschichte", stellte Michael Bangert (SPD) fest. Und sein Parteikollege Andreas Daners machte sich Gedanken darüber, wie wohl die in der Verwaltungsvorlage erwähnte denkmalrechtliche Begleitung des Vorhabens aussehen werde. Hierbei stimmten sich Kreis und Denkmalamt jeweils mit der Gemeinde ab, erläuterte Bauamtsleiter Dominik Eberle.

Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/FWV) wollte die genaue Höhe des sichtbaren, begrünten Teils der Tiefgarage geklärt wissen. Sichtbar sei im rückwärtigen Bereich ein etwa 50 Zentimeter hoher Absatz, so Eberle.

Die Belange der jungen Gastronomen, die zurzeit den "Ochsen" bewirtschaften, hatte Lukas Schöfer (CDU) im Blick. "Wir sollten würdigen, was die jungen Leute auf die Beine gestellt haben und Gespräche suchen, ob sie in der Gemeinde bleiben wollen", so Schöfer. Allerdings sei ein Alternative im Altbestand schwer. "Da sprechen Sie uns allen aus dem Herzen", pflichtete ihm TA-Vorsitzender und Erster Bürgermeisterstellvertreter Dietrich Herold bei.

Letztlich beurteilten alle Fraktionen das Vorhaben hinsichtlich der gewünschten Innenverdichtung und der Schaffung von Wohnraum positiv. "Ich nehme die Wortwahl des Vorsitzenden bei der Ortsbegehung auf: Es wird der Ochse geschlachtet zugunsten von Wohnraum", so Thomas Hoffmann (OGL).