Edingen-Neckarhausen. (krs) Um die 25 Menschen haben am Sonntag in Edingen-Neckarhausen demonstriert. Thema der Kundgebung war laut Mitorganisator Bernd Winterbauer die Forderung nach einem Ende der Corona-Maßnahmen. Man sei gegen Lockdowns, Schließungen und für den Schutz von Kindern vor der Impfung. Besonders brisant: Der Zug hielt vor dem Privathaus von Bürgermeister Simon Michler.

"Ich war nicht zu Hause, als sie bei mir vorbeikamen", sagt Michler auf Anfrage der RNZ. Die Kreispolizeibehörde habe die Route der Kundgebung unter dem Motto "Frieden und Freiheit" genehmigt. "Ich habe mich am Volkstrauertag auch für Frieden und Freiheit eingesetzt, aber ich glaube, die meinten etwas anderes", sagt der Bürgermeister. "Ob sie sich so verhalten haben, wie es genehmigt war, kann ich nicht sagen", führt Michler mit Blick auf das Trommeln am Volkstrauertag aus. Unsicher fühle er sich zu Hause nicht. "Da ich nichts mitbekommen habe, macht mir das erst mal auch nichts aus", sagt er.

Ob die Aktion in Zusammenhang stehe mit einer kleinen Querdenker-Gruppe, die freitags vor dem Rathaus stehe, wisse er nicht. "Wenn sich die Leute im Rahmen der Gesetze bewegen, muss ich das hinnehmen. Aber ich habe eine andere Meinung", betont Michler. "Wir setzen hier auf 2G oder 3G, und darauf lege ich auch Wert."