Edingen-Neckarhausen. (krs) Was schon seit Wochen in Medien der Immobilienbranche kursiert, hat Bürgermeister Simon Michler jetzt bestätigt: Der Traditionsbetrieb Cooper Standard hat sein neun Hektar großes Areal im Gebietsteil Neu-Edingen verkauft.

Michler bestätigt auf Anfrage, dass der Betriebsrat in dieser Sache am Freitag zum Gespräch im Rathaus war. Es sei klar, dass noch Gesprächsbedarf besteht, meint der Bürgermeister. "Ich bringe gern Investoren und Betriebsrat zusammen, und auch die Fraktionen möchte ich bei dem Gespräch dabei haben." Die Investoren sind demnach die Dossenheimer Firma Conceptaplan, die bereits in den Wingertsäckern Wohnraum entwickelt, und das Mannheimer Hopp Family Office.

Für Investoren sei die Entwicklung von Wohnraum attraktiver als die von Gewerbe, schätzt Michler. Aber gesagt sei noch lange nichts bei der betroffenen Fläche. Die braucht zur Wohnraumentwicklung nämlich erst mal einen neuen Bebauungsplan, da das Gelände aktuell als Gewerbegebiet ausgewiesen ist. Und damit ist die Gemeinde im Boot, denn sie hat die Planungshoheit. "Da gibt es noch einiges zu besprechen, wir werden das auch im Gemeinderat breit diskutieren", sagt der Bürgermeister. "Es geht hier um eine große Fläche. Wir müssen uns auch fragen: Wollen wir dort überhaupt neun Hektar Wohnraum?" Auch die Nähe zur Autobahnbrücke müsse man bedenken.

Entwicklungsmöglichkeiten für den oft als "abgehängt" verstandenen Gebietsteil Neu-Edingen bietet die Fläche aber einige. Das Thema Spielplatz, das zuletzt in der Lilienstraße heiß diskutiert worden ist, sei da noch ein kleines Projekt, meint Michler. Bei einer Quartierentwicklung gebe es viele Optionen, auch eine Kita für Neu-Edingen sei nicht ausgeschlossen. "Da wird sich was tun", sagt Michler, auch wenn bislang noch keiner der Beteiligten so genau sagen kann, was.

Laut Michler liegen einige Hektar des Firmengeländes bereits seit Jahren brach. "Wenn versiegelte Flächen nicht genutzt werden, ist eine Umnutzung schon sinnvoll", meint er. Trotzdem müsse man auch die rund 150 Arbeitsplätze sehen, die das Traditionsunternehmen in der Doppelgemeinde bietet. "Da stellt sich natürlich die Frage, wie wir die halten können." Entschieden sei in dieser Sache noch nichts, sagt der Betriebsratsvorsitzende bei Cooper Standard, Alexander Kunzmann. "Wir befinden uns in Beratung. Der Konzern ist noch nicht so weit, dass es eine Lösung gibt." Er hofft, dass Gemeinde, Betriebsrat und Eigner in den nächsten vier Wochen Gespräche führen.

Zumindest in den kommenden drei Jahren wird sich wohl aber nichts an dem Areal ändern. "Es gibt eine Übergangszeit. Wie Cooper Standard sich weiterentwickelt, ist Betriebssache", sagt Bürgermeister Michler. Eine Anfrage der RNZ beim am Verkauf beteiligten Immobiliendienstleister CBRE blieb bislang unbeantwortet. Ebenso eine Anfrage bei Conceptaplan.