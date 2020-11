Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Die Kommunen in der Region gehen unterschiedlich mit der Ausbreitung des Coronavirus um. Während mancherorts eigene Allgemeinverfügungen erlassen werden, reagieren andere Gemeinden lockerer. Die RNZ sprach mit Bürgermeister Simon Michler über die Lage in Edingen-Neckarhausen.

Herr Michler, mit 170 Infizierten seit Beginn der Pandemie hat Edingen-Neckarhausen vergleichsweise hohe Infektionszahlen. Was können Sie über das Infektionsgeschehen vor Ort sagen?

In der Summe ist das natürlich schon viel, vor allem wenn man die Dunkelziffer bedenkt, wenn Leute nicht merken, dass sie sich angesteckt haben. Deswegen war es auch konsequent von uns, zu sagen, dass das Rathaus ab jetzt nur noch mit Termin betreten werden darf.

In anderen Kommunen gilt das schon seit Wochen. Warum haben Sie sich erst jetzt zu diesem Schritt entschieden?

Vor allem das Rathaus in Edingen hat breite Gänge und große Büros. Hier können Abstände eingehalten werden, auch beim Warten liegen mindestens drei Meter zwischen den Stühlen. Deswegen fand ich es bis zuletzt vertretbar, offen zu lassen. Wir sind schließlich auch ein Dienstleister. Einen kritischen Blick hatte ich natürlich die ganze Zeit auf die Entwicklung. Und jetzt, nachdem sich die Zahlen auf einem gewissen hohen Niveau eingependelt haben, haben wir uns für die reine Terminvergabe entschieden.

Bürgermeister Simon Michler. Foto: Pilz

Die Zahl der aktiven Fälle in der Gemeinde liegt recht konstant zwischen 25 und 30 Personen. Haben sie dafür eine Erklärung?

Naja, das Virus ist eben in der Gemeinde angekommen. Sicher gibt es Kommunen im Kreis, bei denen weniger Menschen gleichzeitig erkrankt sind, aber im Rahmen der aktuellen Pandemieentwicklung sind diese Zahlen noch im normalen Bereich.

Andere Kommunen reagieren strenger, zum Beispiel mit eigenen Allgemeinverfügungen. Warum ist das in Edingen-Neckarhausen anders?

Jeder Bürgermeister muss schauen, was das Besondere an der eigenen Kommune ist, und gegebenenfalls darauf eingehen. Wir haben uns in Edingen-Neckarhausen immer konsequent an die Landesverordnung gehalten. Das heißt nicht, dass wir eigene Maßnahmen gänzlich ausschließen. Aber eine separate Allgemeinverfügung erlassen wir nur, wenn wir sie unbedingt brauchen. Denn die Situation der häufig wechselnden Beschränkungen ist schon verwirrend genug für die Bürger.

Eine eigene Maßnahme war die Absage der Novembersitzung des Gemeinderats. Wie sieht es mit der kommenden am 9. Dezember aus?

Im November waren keine besonders eiligen Themen auf der Agenda, deswegen dachten wir, da können wir das Risiko minimieren. In der kommenden müssen wir mehr besprechen. Sie soll wieder im Präsenzmodus in der Schläfer-Halle stattfinden. Dort haben wir genug Platz für eine Sitzung unter Pandemiebedingungen.

Gibt es Infektionscluster in der Gemeinde?

Nein. Von der Altersstruktur geht es beim Kindergartenkind los und reicht bis ins hohe Alter. Wir bekommen jeden Morgen die Liste mit den Namen der Infizierten vom Gesundheitsamt. Da sieht man, dass die Ansteckung breit gefächert ist und nicht nur bestimmte Gruppen betroffen sind. Und man kennt seine Bürger ja auch etwas. Glück und Pech spielt in dieser Pandemie dabei sicherlich auch eine Rolle.

Wie meinen Sie das?

Die Zahlen sind bei uns zwar nie ganz niedrig, aber auch nie ganz hoch. Bisher hatten wir zum Beispiel Glück, dass es in Schulen und Kindergärten nur vereinzelte Fälle gab. Wir haben auch keine Ausreißer wie Infektionen in einem Pflegeheim. Und meines Wissens gab es in Edingen-Neckarhausen glücklicherweise noch keinen Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus.