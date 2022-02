Edingen-Neckarhausen. (ans) In Edingen-Neckarhausen brodelt es schon länger, jetzt zieht Bürgermeister Simon Michler seine Konsequenzen: Leider werde es ihm seit Juni 2021 nicht mehr möglich gemacht, ein normales Leben als Bürgermeister zum Wohle der Gemeinde Edingen-Neckarhausen zu führen, teilte Michler am heutigen Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung mit. "Ich werde deshalb bei der nächsten Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen (im Jahr 2023, Anm. d. Red.) nicht mehr antreten." Auch im Hinblick darauf, dass seine Frau und er ab Herbst 2022 zu viert sein werden und sie ihren künftigen Adoptivmädchen ein besseres Leben als in Haiti ermöglichen möchten, sehe er nach zahlreichen Gesprächen keine andere Wahl.

"Wer mich kennt, weiß, dass es mir immer ausschließlich in der Sache um das Beste für die Gemeinde geht", betont Michler. Er hoffe, dass durch diese Entscheidung die Sacharbeit wieder in den Vordergrund treten könne. Als Menschenfreund, der nicht nachtragend sei, sei er immer bereit positiv nach vorne zu schauen. "Nach langem Kampf gegen brutale Boshaftigkeiten – weit über branchenübliches Sticheln hinaus und weit hinein ins Persönliche (bis hin zu privaten Drohungen) – gibt es in Edingen-Neckarhausen für meine Familie und mich allerdings keine Grundlage mehr für eine langfristige Beschäftigung", so Michler abschließend.