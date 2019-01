Vor rund 150 Gästen gestaltete das Jugendblasorchester "Windstärke 08" den Empfang in der Eduard-Schläfer-Halle am Donnerstagabend musikalisch. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Spätestens jetzt beim zweiten Neujahrsempfang der Gemeinde wurde deutlich, dass in diesem Jahr einiges auf der Agenda steht. Vor rund 150 Gästen, die in die Eduard-Schläfer-Halle gekommen waren, gab Bürgermeister Simon Michler einen gut strukturierten Überblick. Die halbstündige Präsentation, unterlegt mit vielen Bildern und knappen Texten sowie den ergänzenden Informationen Michlers, stießen beim Publikum auf großes Interesse. Auch die anschließende Möglichkeit, mit Amtsleitern und Rathausmitarbeitern ins Gespräch zu kommen, um Anliegen vorzutragen, nutzten viele Besucher beim anschließenden Umtrunk gerne.

Mit Blick auf die Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai nutzte Michler die Gelegenheit, um einerseits für eine hohe Wahlbeteiligung und Mitarbeit als Wahlhelfer zu werben und andererseits allen Kommunalpolitikern für ihr Engagement zu danken. "Man kann wirklich etwas bewegen", betonte der Verwaltungschef, der am Ort keine Politikverdrossenheit feststellen kann. Die Diskussionen im Gemeinderat und in der Bürgerschaft seien lebendig und zielorientiert.

Ein weiteres Dankeschön richtete er an das Jugendblasorchester "Windstärke 08", das unter der Leitung von Csaba Asbóth diesen Empfang musikalisch höchst munter gestaltete. Seinen Vortrag begann der Bürgermeister mit den Themen "Kinder, Jugend und Schule" nebst Ausblick auf gewaltige Investitionen, um hier entsprechende Infrastrukturen zu schaffen. Neben dem Neubau einer Kita für rund fünf Millionen Euro, Baubeginn im Juni dieses Jahres, werden zurzeit oder in den nächsten Monaten die Kindergärten St. Andreas und St. Martin saniert und/oder erweitert.

Michler kündigte an, dass auch die Verkehrsforen fortgesetzt werden. Ein wichtiger Punkt für viele Bürger, die sich Geschwindigkeitsbegrenzungen wünschen. Man werde zudem weitere Geschwindigkeitstafeln anschaffen, da diese erkennbar Verbesserungen mit sich brächten. "85 Prozent der Verkehrsteilnehmer fahren langsamer", sagte Michler. Nachdem die schwierige Verkehrssituation an der Pestalozzi-Schule in Edingen entschärft werden konnte, soll dieses Jahr die Oberndorff-Schule in Neckarhausen an die Reihe kommen.

Manchen ist das Projekt ein Dorn im Auge, doch der Neubau des Teilabschnitts der L 597 zur Entlastung von Ilvesheim und Seckenheim wird kommen. Genauso wie die neue Brücke als letztes Bauteil der rund 36 Millionen Euro teuren Maßnahme. Der erste Bauabschnitt startet demnächst auf Edingen-Neckarhäuser Gemarkung.

Ferner sollen der Umzug des Tennissports ins Sport- und Freizeitzentrum und die Räumung des Geländes des Kleintierzuchtvereins Neckarhausen 2019 über die Bühne gehen. Die Kleintierzüchter müssen Platz machen fürs Baugebiet "Neckarhausen-Nord". Michler kündigte ferner eine Bürgerbefragung an, wo die Einwohner im Rahmen des Flächennutzungsplans schwerpunktmäßig weitere Baugebiete sehen. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Das Ergebnis ist nicht bindend, soll aber, so Michler, ein Stimmungsbild erzeugen (weiterer Bericht folgt).