Edingen-Neckarhausen. (pol/rl) Zu einem Brand in der Sporthalle der Pestalozzi-Schule in Edingen kam es am Dienstagnachmittag. Das teilte die Polizei mit. Gegen 16.30 Uhr wurde ein in der Turnhalle angebrachter freistehender Desinfektionsspender in Brand gesetzt. Hierdurch entstand eine starke Rauchentwicklung, die in die zu diesem Zeitpunkt leere Turnhalle zog.

In der Schwimmhalle unter der Sporthalle befand sich zu diesem Zeitpunkt eine rund 20-köpfige Schulklasse. Diese konnte das Gebäude noch vor Eintreffen der Rettungskräfte unverletzt verlassen. Die Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Es entstand minimaler Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/93050 in Verbindung zu setzen.