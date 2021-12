Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Wird in Edingen-Neckarhausen ein Wald wachsen – oder wenigstens ein Wäldchen? Ausgeschlossen ist das nicht: In einer ersten nicht-öffentlichen Sitzung befasste sich der Gemeinderat mit den notwendigen Voraussetzungen einer sogenannten "Erstaufforstung", mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, Förderungen und Vorteilen; die nötigen Informationen lieferte Anna Haas, Leiterin des Referats Wald und Gesellschaft im Kreisforstamt.

Im Kontext eines möglichen Beitritts der Gemeinde zum "European Energy Award", erwähnte Bürgermeister Simon Michler bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Erstaufforstung, als die Frage aufgeworfen wurde, was die Kommune eigentlich in Sachen Klimaschutz an Projekten laufen hat. Die RNZ erkundigte sich bei Michler nach den Hintergründen. "Normalerweise geht es in waldreichen Kommunen um Aufforstung – beispielsweise nach Unwettern, das ist so üblich", sagte Michler. In Edingen-Neckarhausen gebe es aber gar keinen Wald, möglicherweise aber eine Erstaufforstung auf einer Fläche von einem Hektar. Das Ganze lohne sich ohnehin erst ab einem halben Hektar, habe das Kreisforstamt mitgeteilt. Zum Vergleich: Die Kiri-Baumplantage im Ladenburger Gewann Kirchfeld wurde als Geldanlage für Investoren auf einer Fläche von fünf Hektar gepflanzt, der Schlosspark in Neckarhausen mit seinem alten Baumbestand hat eine Größe von 3,6 Hektar.

Michler erklärt, nach dem Informationsabend mit Haas werde man das Thema erst einmal "sacken" lassen, weiter prüfen und sondieren. Das Bauamt schaue nach passenden Flächen, sagt Michler. Dabei müsse man auch die Belange der Landwirte berücksichtigen und überlegen, welcher Boden und welche Lage städtebaulich geeignet seien. "Es ist ein mögliches Ziel für die nächsten Jahre, auf jeden Fall aber ein interessantes Thema", meint Michler. Das Ganze sei nun auf rechtlicher Schiene geprüft, im weiteren Verlauf sei eine Bürgerbeteiligung geplant. "Es ist ein neues Instrument und eher unkonventionell", stellt er fest. Aber auch unkompliziert machbar. Und je nach Ausgestaltung der Erstaufforstung gibt das Land auch Zuschüsse in unterschiedlicher Höhe.

Der Impuls, mehr Bäume auf der Gemarkung zu pflanzen, sei in der Zukunftswerkstatt von der Gruppe "Naturräumliche Gestaltung" eingebracht worden, teilt Vivien Müller, die Umweltbeauftragte der Kommune, der RNZ mit. Im Leitbild heißt es hier: "Die Einwohner von Edingen-Neckarhausen schätzen und schützen ihren Baumbestand. Es sind sehr viele neue Bäume hinzugekommen." In diesem Rahmen sei neben Einzelbaumpflanzungen auch eine mögliche Erstaufforstung in der Gemeinde diskutiert worden. Die Gemeindeverwaltung ziehe das 2019 veröffentliche Leitbild bei ihrer Arbeit, insbesondere bei neuen Projekten, heran. Dabei gleiche man die Leitsätze mit den Zielen dieser Projekte ab und vereine sie nach Möglichkeit.

In diesem Zusammenhang habe sich im vergangenen Jahr im Kontext der landesweiten Kampagne "1000 Bäume für 1000 Kommunen" des Gemeintags Baden-Württemberg eine nähere Betrachtung des Themas ergeben. Edingen-Neckarhausen hat sich an dieser Kampagne mangels eigenen Waldbestands über eine Vereinbarung des regionalen Bürgermeistersprengels mit einem finanziellen Beitrag beteiligt. In einer der Kreiskommunen mit Waldbestand konnten auf diese Weise 1000 Bäume zur Aufforstung gepflanzt werden. "Hieraus ist die Überlegung entstanden, mehr über das Thema einer möglichen Erstaufforstung auf der eigenen Gemarkung und die Voraussetzungen zu erfahren", sagt Müller. Die Informationsveranstaltung mit dem Kreisforstamt war nun der erste Schritt in dieser Richtung. Vorteile einer Erstaufforstung wären unter anderem die Errichtung einer weiteren und neuen Biotopstruktur. Durch die Vielzahl an Bäumen entstünden für das Klima positive Effekte und neuer Lebensraum für Flora und Fauna. Entweder auf Dauer oder temporär als "Trittsteine", die Tieren bei ihren Wanderungen entgegenkommen.

"Eine Erstaufforstung könnte auch dem kommunalen Ökokonto zugeschrieben werden", erklärt die Umweltbeauftragte. Hier müssten aber erst noch einige Bedingungen geklärt werden.