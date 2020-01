Edingen-Neckarhausen. (nip) Barbara Rumer war erfreut vom Andrang zur Matinee, die von der Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau (IGP) immer am Deutsch-Französischen Tag im Neckarhäuser Schloss veranstaltet wird. Anlass ist die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags durch den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle am 22. Januar 1963 in Paris. Damit besiegelten sie ein Abkommen zur künftigen deutsch-französischen Zusammenarbeit.

Rund 70 Gäste hieß IGP-Vorsitzende Rumer zum Empfang auch im Namen des Infopunkts Rhein-Neckar des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) willkommen. Für die musikalische Begleitung sorgte erstmals das Trio Lin’Art, wobei sich zeigte, dass die von der IGP angebotenen Kurse in bretonischem Tanz durchaus Wirkung entfalten.

Ein kollektives "Hui" entfuhr den Besuchern bei Rumers Ankündigung, dass der Traum einer Partnerschafts-Begegnungsstätte in Plouguerneau endlich Wirklichkeit werden soll. Aktive Unterstützer aus Deutschland und Frankreich haben eigens hierfür den Förderverein "Deutsch-Französisches Haus" gegründet, um das Projekt als Anlaufstelle vor Ort, aber auch als Unterbringungsmöglichkeit für den Jugendaustausch und die deutsch-französische Kultur- und Spracharbeit zu befördern (siehe Hintergrundartikel). Die IGP sehe in der Realisierung eine Investition in die Zukunft der Städtepartnerschaft, insbesondere des Jugendaustauschs, sagte Rumer.

Hintergrund Die Idee, ein deutsch-französisches Partnerschaftshaus in Plouguerneau zu errichten, ist nicht neu. IGP-Vorsitzende Barbara Rumer äußerte sie erstmals öffentlich 2017 im Rahmen der Festwoche zum goldenen Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und der bretonischen Gemeinde. Der Gemeinderat äußerte sich ein Jahr später in einem Grundsatzbeschluss durchaus wohlwollend zum Erwerb eines Gebäudes in Plouguerneau und stellte vorsorglich zunächst einmal 18.000 Euro in den Haushalt. Diese Summe findet sich auch im diesjährigen Haushaltsplan, zum dritten Mal in Folge. Das Vorhaben selbst hat sich insofern geändert, als dass es nun um den Erwerb eines Grundstücks und den Neubau eines Hauses geht. Aus diesem Grund, so sagte Bürgermeister Simon Michler der RNZ, müsse der Gemeinderat nun auch einen neuen Beschluss fassen. In kleiner Runde werde man sich kommende Woche zusammensetzen, um vonseiten der IGP und von französischer Seite weitere Details zu beraten. "Wir wollen aber auch die Kommunalwahlen in Frankreich am 15. März abwarten", meinte Michler. Bis dahin bleibe man mit allen Beteiligten im Dialog. Eine Entscheidung zum Projekt werde nicht vor Ende März/April fallen, so Michler. Der Bürgermeister meinte, die Ausgangslage sei nun eben etwas anders: "Der Beschluss damals war da und wir könnten uns ein solches Projekt auch vorstellen für die Jugend und die Partnerschaft." (nip)

Das diesjährige Motto zum Jahrestag des Élysée-Freundschaftsvertrags "Zeichen für Vielfalt in Europa" greife man gerne auf, sagte die Vorsitzende eingangs. "Zu dieser Vielfalt tragen wir mit unserer Partnerschaftsarbeit hier und in Plouguerneau gerne bei." Rumer erinnerte an das "goldene Jubiläum" der Partnerschaft, das 2018 groß in Edingen-Neckarhausen gefeiert wurde, und erwähnte die Teilnahme des Vereins an der Deutsch-Französischen Woche, Aktionen wie "Vive l’été", an Kulturfahrten, die Französisch-AG an der Oberndorff-Schule, an Crêpes-Backkurse, Filmabende und an das breit angelegte Austausch- und Sprachprogramm für Jugendliche.

Dazu gehören auch Arbeitsaufenthalte sowie eine Stelle für den Deutsch-Französischen Freiwilligendienst. Seit September unterstützt Aarewan Val die Partnerschaftsarbeit. Sie war bei der Matinee im Schloss zusammen mit Maria Ritter und Helena Klersy Teil der IGP-Jeunesse, die unter der Überschrift "Wussten Sie schon …?" Interessantes und Kurioses aus dem deutsch-französischen Milieu bekannt gab. So erfuhren ihre Zuhörer, dass Frankreich mit fünf Millionen Beamten zwar die höchste Dichte in Europa hat, gemessen an der Einwohnerzahl aber Norwegen und Schweden vorne liegen. Oder dass das französische Militär 150.000 Brieftauben im Dienst hat, es 30.000 Verkehrskreisel gibt, was Weltrekord bedeutet, und man drei Tage und zwei Nächte brauchen würde, um alle 35.000 Kunstwerke im Louvre zu betrachten. Selbst dann dürfte man pro Bild nur zehn Sekunden verweilen.

IGP-Vorsitzende Rumer stellte auch das neue Jahresprogramm vor: "2020 heißt für uns 50 Jahre Jugendpartnerschaft." Die 1970 besiegelte Jugendpartnerschaft soll voraussichtlich bei einer der Sportbegegnungen erneuert werden.