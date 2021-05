Edingen-Neckarhausen. (nip) Es war kein allzu schöner Einsatz, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen am Montagnachmittag gerufen wurde: Die beiden Becken im Neckarhäuser Hebewerk drohten überzulaufen und hätten, wenn dies geschehen wäre, auch den Platz des angrenzenden Fußballclubs Viktoria Neckarhausen mit Fäkalien überflutet. Was dort mit den streng geschützten Mauereidechsen geschehen wäre, mag man sich nicht vorstellen.

Feuerwehrkommandant Stephan Zimmer schildert gegenüber der RNZ, dass die Alarmierung über die Leitstelle um 14.54 Uhr erfolgte. Kurz zuvor hatte Schriesheims Kommandant Oliver Scherer, im Labor der Kläranlage tätig, seinen Edingen-Neckarhäuser Kollegen über die sich zuspitzende Lage informiert. Weil der Einsatz personal- und materialintensiv zu werden schien, wurde die Leitstelle kontaktiert. In den beiden Becken des alten Abwasserwerks, dessen Ersatz der Gemeinderat beschlossen hat, stand die Brühe teils über drei Meter hoch bis zum Rand. Ursache der Misere war ein Totalausfall bei der Stromversorgung. "Der Notstrom sprang auch nicht an", schildert Zimmer. Zudem hatte es die Steuerung zerschossen. Während die Elektriker nach dem Fehler in der Steuerung suchten, hängte die Feuerwehr vier "Chiemsee-Pumpen" in die Becken. Pumpen, so drückt Zimmer es aus, "dafür gemacht, den größten Dreck durchzuziehen". Neben den 1100-Liter-Pumpen kamen zwei weitere herkömmliche 800-Liter-Tauchpumpen zum Einsatz. "Wir haben zwei Stunden gepumpt und in 40 Minuten nur neun Zentimeter geschafft", sagt Zimmer weiter.

Am Ende sei es nur ein kleiner Stecker gewesen, der einen "Wackler" gehabt habe. Als dieser ausgetauscht worden sei, sprangen die Schnecken in den Becken wieder an und saugten wie gewohnt den Dreck weg. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach zwei Stunden zwar vorüber, aber sie brauchte eine weitere Stunde, um Personal und Material vom stinkenden Schlamm zu befreien.