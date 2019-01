Edingen-Neckarhausen. (nip) Das Bau- und Umweltamt teilt mit, dass ab der kommenden Woche im Gemeindepark in Vorbereitung auf den Baubeginn der Kita "Neckarkrotten" Rodungen und Baumfällungen stattfinden. Dabei müssen einige Bäume, Sträucher und Hecken entfernt oder stark zurückgeschnitten werden. Ersatzpflanzungen werden im Rahmen der Baumaßnahme vorgenommen. In der Gemeinderatssitzung am 20. Februar steht der Tagesordnungspunkt "Kita Neckarkrotten" auf der Agenda. Unter anderem soll das Gremium über das weitere Vorgehen informiert werden und dem Projekt durch Abstimmung über den Haushaltsplan auch finanziell seinen Segen geben. Voraussichtlich wird der Bau über fünf Millionen Euro kosten.

Die Ausschreibung der Baumaßnahme soll Anfang März veröffentlicht werden, eine Vergabe der ersten Gewerke wie Erdarbeiten, Bodenplatte und Rohbau wäre in den Sitzungen April und/oder Juni möglich. Gemäß Bauzeitenplan soll der Baubeginn im Juni oder Juli dieses Jahres sein. Die dafür erforderlichen Rodungen dürfen gemäß Bundesnaturschutzgesetz jedoch nur bis spätestens 28. Februar erfolgen.