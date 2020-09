Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Im Sport- und Freizeitzentrum ist es voll: Allerlei Baustellenfahrzeuge stehen im Stadion. Um den Boden nicht zu beschädigen, liegt Schotter zentimeterhoch am Eingang und über der Tartanbahn liegen Platten an der Baustelleneinfahrt. "In gut acht Wochen steht der Platz", sagt Christoph Diehl von der Firma Becker für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau beim Blick auf den noch vorhandenen Rasenplatz. Architekt Matthias Braun vom Ludwigshafener Planungsbüro MB Plan bremst seinen Optimismus vorsichtig. "Ich würde sagen acht bis zehn Wochen", meint er. "Es kommt auf die Witterung und auch auf die Entwicklung der Corona-Pandemie an."

So oder so geht es dem Rasenplatz nun aber an den Kragen. Beim Ortstermin mit Holger Schlüter vom Bau- und Umweltamt der Gemeinde erklärten Braun und Diehl, wie die nächsten Wochen im Sport- und Freizeitzentrum aussehen werden. "Gut eine Woche werden wir hier auskoffern", sagte Diehl – also den Naturrasen entfernen. Dafür werden zwischen 1600 und 2000 Kubikmeter abgetragen. Die organische Schicht – also der Rasen – wird anschließend kompostiert. Das Oberbodengemisch darunter wird wieder aufbereitet. "Danach werden wir uns um die Dränage und die Beregnungsanlage kümmern", erklärte Diehl weiter. Im Anschluss soll eine Schotter-Tragschicht aufgetragen werden. Die Rasenverlegung sowie die Verfüllung und Einrichtung des Platzes am Ende sollen ebenso jeweils knapp eine Woche in Anspruch nehmen. Dann kann gekickt werden.

Und wie wird es sich auf dem neuen Platz spielen? "Der Kunststoffboden ist etwas rutschiger als der Granulatplatz", erklärte Braun. Dafür habe die Gemeinde aber keine Probleme mit Mikroplastik. "Das einzige, was mit der Zeit entsteht ist der Abrieb." Der Anteil an Kunstrasenplätzen wachse, denn die zunehmend trockenen Sommer machen es Naturrasen immer schwerer. "Fragt man einen Fußballer, spielt er am liebsten auf Naturrasen", meinte Diehl. "Aber wenn man mit Jüngeren spricht, gibt es mittlerweile viele, die nur noch Kunstrasen kennen, und damit besser klarkommen", hielt Braun entgegen.

"Das tolle am Kunstrasen ist, dass er auch in den Wintermonaten bespielbar ist", meinte der Architekt. "Jetzt während der Corona-Pandemie sind Kunststoffrasenplätze ein kostbares Gut geworden." Die Hallensituation sei in den meisten Gemeinden problematisch, und die Vereine stießen mit Abstandsregelungen an ihre Grenzen. "Das merken wir in der Branche jetzt auch." Denn so ein Kunstrasenplatz kann da eine gute Alternative sein.

Die vier Meter breiten Bahnen werden wie Teppichboden verlegt. Dabei spielt auch die Temperatur eine Rolle. "Bei unter fünf Grad wird es kritisch für den Kleber", sagte Braun. Der reagiere dann nicht mehr richtig. Aktuell sei das Wetter optimal. Zu viel Regen dürfe aber nicht in die Baugrube fallen.

Aber zuerst muss der alte Rasen weg. Beim Abfräsen kam auf der Erde unter dem Rasen eine der weißen Markierungen zum Schein. "Das ist auch ein Vorteil beim Kunstrasen", sagte Braun. "Sie müssen nie wieder Linien ziehen." Ist der Kunstrasen ausgelegt, werde die Linienform ausgeschnitten und farbige Linien darübergeklebt.

Der obere Teil des Kunststoffplatzes soll etwa 15 bis 17 Jahre halten, dann müsse man ihn wechseln. Die untere Tragschicht könne so einen Wechsel bis zu drei Mal mitmachen. Deswegen soll auch die Dränage unter der Anlage gleich mit erneuert werden. Mit 0,8 Prozent Gefälle bekommt der Platz eine Art Satteldach, sonst würde das Wasser nicht abfließen.

Begonnen haben die Arbeiten im Sportzentrum eigentlich schon früher. "Vor knapp zwei Monaten hatten wir Bombensucher hier", erzählt Bauamtsmitarbeiter Schlüter. Gefunden wurde auf dem Gelände aber nichts. "Es gibt ja immer diesen Verdachtsmoment, weil die Eisenbahn in der Nähe ist und das ein strategisches Ziel sein konnte", führt Schlüter aus. Hier zeigt sich Diehl wenig überrascht. "Schon 1993 wurde der Platz ja 1,50 Meter tiefergelegt", informiert er. Der Kunstrasenplatz ist nicht sein erster Auftrag im Spor- und Freizeitzentrum, schon 1993 hatte Diehl in der Doppelgemeinde Arbeit. "Ich habe damals noch studiert und war im Praktikum bei dem verantwortlichen Architekten", erzählt Diehl und lacht.