Auch im Schlosspark müssen im Herbst zwei Bäume gefällt werden. Weil hier der Wasserbedarf so hoch ist, will die Gemeinde einen Versorgungsbrunnen bauen. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (krs) "Der Bauhof macht zurzeit fast nichts Anderes als Gießen", sagt Nicole Brecht vom Bau- und Umweltamt der Gemeinde. Und das war in den vergangenen Jahren auch schon so. Die Trockenheit setzt der Vegetation zu und ist nicht nur für Landwirte ein Problem. "Gerade frisch gesetzte Bäume brauchen mehr Wasser", sagt die Gemeindemitarbeiterin. "Aber mittlerweile sieht man es auch schon den älteren an."

Einige von ihnen müssen deswegen in diesem Herbst auch gefällt werden. "Einige Obstbäume aber auch einige Parkbäume haben es nicht gepackt, die müssen weg", erzählt auch Herbert Stein, ebenfalls vom Bau- und Umweltamt. Darauf reagiere die Gemeinde mit Neupflanzungen. "Dieses Jahr haben wir rund 50 neue Bäume gesetzt." Und das sowohl in den Parks als auch an Straßen, verteilt über die gesamte Doppelgemeinde. So zum Beispiel an der Seckenheimer Straße oder in Edingen-Südwest.

Schon bei der Auswahl achtet die Gemeinde darauf, Arten zu pflanzen, die die Trockenheit besser verkraften. "Mit dem fortschreitenden Klimawandel werden wir uns mit der Trockenheit arrangieren müssen", sagt Stein. Daraus ergeben sich neben der Auswahl sogenannter "Klimabäume" auch Konsequenzen für den Bestand des Bauhofs. "Wir haben auch unsere Kapazitäten an Schläuchen, Wassertanks und Schlauchwagen erhöht", erklärt Stein. Bei Neupflanzungen wird auf kurze Wege zur Wasserversorgung geachtet. Im Schlosspark soll sogar ein Bewässerungsbrunnen gebaut werden, sagt der Rathausmitarbeiter: "Da haben wir eben einen besonders hohen Wasserverbrauch."

Mit einem neuen Brunnen, mehr Schläuchen und Wassertanks ist es aber noch nicht getan. Auch an den Bäumen selbst kommt mehr Technik zum Einsatz. "Wenn wir eine Grube für einen Baum ausheben, setzen wir auch ein Drainage-System ein", erzählt Stein. Der Baum werde dafür in die ausgehobene Grube gesetzt, und ein Rohr um die Wurzeln verlegt. Dieses Rohr habe eine Öffnung an der Oberfläche, in die man Wasser gießen kann. "Damit werden die Pflanzen direkt an den Wurzeln versorgt", erklärt der Fachmann. So verdunstet nicht so viel Wasser.

Wie viele Liter Wasser die Gemeinde aufwenden muss, um die Vegetation am leben zu halten, kann er nicht beziffern. Ebenso kann er nicht sagen, wie viel Arbeitsstunden in die Bewässerung fließen. "Aber in den Sommermonaten ist das schon die überwiegende Tätigkeit hier am Bauhof", erzählt er. Besonders schlecht stehe es um die Pflanzen außerhalb. "Besonders im Feldbereich haben wir erhebliche Probleme", erläutert Stein. Denn hier schlage zum einen die Trockenheit zu und zum anderen die Wühlmäuse. Die vermehren sich ohne viel Regen nämlich besser und schaden den Pflanzen. "Die Böden sind quasi perforiert mit Mäusen", erzählt Stein. "Und die nagen die Wurzeln ab."

Und wie sieht es mit den Gewässern in der Gemeinde aus? "Die Fischkinderstube wurde so konzipiert, dass sie sich durch den Neckar selbst regelt", erklärt Stein. Mit dem Zu- und Ablauf funktioniere das auch ganz gut, das Gewässer habe noch immer Sauerstoff. Anders sieht es beim Krottenneckar aus. "Der Krottenneckar macht Bauchschmerzen", sagt Stein. Eigentlich sollte dort ein Lebensraum für Fische und Amphibien entstehen. Aber die Fläche verlandet mehr und mehr, sodass sich statt der Wasserbewohner nun Wildschweine wohlfühlen. Derzeit wartet die Gemeinde noch darauf, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe sich um die Entschlammung des Areals kümmert.