Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Kritik an der Wegwerfgesellschaft ist in den vergangenen Jahren immer lauter geworden. Wie Nachhaltigkeit funktionieren kann, will das Entsorgungsunternehmen AVR Kommunal in Edingen-Neckarhausen zeigen: Bis 28. November steht im Foyer des Rathauses in der Hauptstraße 60 das „Abfallvermeidungsregal“. Dort können Bürger funktionstüchtige Alltagsgegenstände abgeben, die sie nicht mehr benötigen. Im Gegenzug können andere Produkte mit nach Hause genommen werden.

Vorgesehen ist das Regal nur für kleine Gegenstände wie Bücher, Geschirr oder Spielzeug, schreibt die AVR in einer Pressemeldung. Das Unternehmen bittet darum, nur solche Objekte in die Regalfächer zu stellen, die von der Größe hineinpassen.

Die AVR-Aktion ist Teil der „Europäischen Woche der Abfallvermeidung“, die unter dem Motto wertschätzen statt wegwerfen steht und jährlich in der letzten Novemberwoche stattfindet. Ziel ist es, alle Europäer für die Notwendigkeit der Ressourcenschonung zu sensibilisieren und praktische Wege aus der Wegwerfgesellschaft zu zeigen. Das Abfallvermeidungsregal wird im Aktionszeitraum von der AVR jedes Jahr in einer anderen Stadt oder Gemeinde aufgestellt.

In Edingen-Neckarhausen wird auch über die Europäische Woche der Abfallvermeidung hinaus versucht, der Wegwerfgesellschaft entgegenzutreten. Es gibt zum Beispiel das regelmäßig stattfindende „Repair Café“ der Lokalen Agenda. Dorthin können Bürger unter anderem Küchengeräte bringen, die nicht funktionieren. Sie werden repariert.