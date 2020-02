Sollten in der Neckarhauser Straße 60 Reihenhäuser gebaut werden, muss das Hotel-Restaurant "Philoxenia" weichen. Der Technische Ausschuss lehnte die Voranfrage aber ab. Auf dem Grundstück links daneben wird ein Mehrfamilienhaus errichtet. Foto: Hofmann

Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Vor allem mit Bauvorhaben hat sich der Technische Ausschuss (TA) in seiner jüngsten Sitzung befasst. Während der Bauantrag zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohnungen in der Neckarhauser Straße 58 positiv beschieden wurde, missfiel den Ausschuss-Mitgliedern die Voranfrage zum Neubau von acht Reihenhäusern auf dem Grundstück nebenan (Neckarhauser Straße 60).

Hier wird derzeit noch das Hotel-Restaurant "Philoxenia" betrieben. In Absprache mit dem Eigentümer möchte eine regionale Wohnungsbaugesellschaft das Bauvorhaben realisieren. Mit der Bauvoranfrage sollte die Zulässigkeit von acht Reihenhäusern in zwei Reihen geklärt werden.

Die ersten vier Reihenhäuser sind jeweils 5,5 Meter breit und 13,5 Meter tief geplant. Die hinteren vier Reihenhäuser sollen jeweils 7,77 Meter breit und 9,5 Meter tief sein. Die Erschließung soll über einen vier Meter breiten Privatweg erfolgen. Die Ausschussmitglieder hatten sich vor der Sitzung das Gelände bei einem Vor-Ort-Termin angesehen.

Zu Beginn der Beratung fragte Irene Daners (SPD) zunächst die vorgesehenen Stellplätze an. Dazu erläuterte Horst Göhrig, dass für jede Wohnung ein Stellplatz von 2,3 mal 5 Meter vorgeschrieben sei, man allerdings mit Blick auf die "immer größer werdenden Fahrzeuge" mit einer Fläche von 2,5 mal 5,5 Meter pro Stellplatz plane. "Das haben wir versucht, zu verbessern", sagte Göhrig.

Die Größe der Parkplätze sei in der Tat insgesamt einer Überarbeitung wert, gab Dietrich Herold (UBL) zu Bedenken. Allerdings sei die Parkplatzsituation in dieser dichten Bebauung ohnehin kritisch, zumal manche Bewohner durchaus auch mehrere Fahrzeuge besitzen könnten. Zudem könne er die vorgesehene "behutsame Nachverdichtung" im Innenbereich hier nicht erkennen, so Herold mit Blick auf die Planung. "Behutsam ist ein wichtiges Adjektiv und das vermissen wir hier sehr."

Die Bebauung sei zu massiv und füge sich nach Auffassung seiner Fraktion nicht in die örtliche Umgebung ein. Die Frage sei, inwieweit man den rechtlichen Rahmen hier "bis zum Anschlag ausschöpft", ohne eine Präzedenz zu schaffen. Auch sollte man Rücksicht auf die Ortsbild prägende Wirkung nehmen.

"Das ist zu viel Verdichtung", pflichtete ihm Thomas Hoffmann (OGL) bei. "Aber wir haben es hier mit einem uralten Bebauungsplan zu tun, das kann zu Konflikten führen. Die Hälfte der vorgesehenen Bebauung könne man gegebenenfalls zulassen, aber nicht alles." "Uns ist das einfach zu groß und zu massiv", meinte auch Wolfgang Jakel (SPD). Auch seien Störungen durch das direkt benachbarte Gewerbe, das morgens gegen 5.30 Uhr anfange, vorhersehbar.

Wohnraum werde in der Gemeinde dringend benötigt, gab Lukas Schöfer (CDU) zu bedenken. "Im vorderen Bereich können wir uns das vorstellen." Reihenhäuser seien hier allerdings wenig sinnvoll. Eine "behutsamere Planung" wünschte sich auch Bürgermeister Simon Michler, und schlug eine negative Bescheidung der Voranfrage vor. Dem schloss sich der TA einstimmig an. Es könne aber sein, dass das Landratsamt anderer Meinung sei und die Vorhaben zulasse, sagte Bauamtsleiter Göhrig.

Denn das Baurechtsamt des Landratsamts hatte die Geltung des Bebauungsplans überprüft und war zu dem Ergebnis gekommen, dass der Bau planungsrechtlich möglich sei. Deshalb sei eine Bebauung auch in der Tiefe des Grundstücks zulässig. Allerdings würden noch Nachbarschaftseinwände geprüft, sagte Göhrig auf RNZ-Nachfrage.