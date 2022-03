Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Corona, Hochwasser, Motorschäden und ein Kettenriss: Nachdem die Gemeinde Edingen-Neckarhausen die Neckarhäuser Fähre im April 2020 von privater Hand in kommunale Obhut nahm, musste sie vom Start weg mit Widrigkeiten umgehen lernen. Zunächst brachen pandemiebedingt die Nutzerzahlen ein, was Verluste zur Folge hatte. Hier springt indes die Stadt Ladenburg ein, interessiert daran, die auch für Schüler wichtige Verkehrsverbindung zu erhalten. Zur Abfederung genehmigte der Gemeinderat außerdem eine Erhöhung der Fahrpreise.

Anfang dieses Jahres dann Hochwasser und ein Kettenriss. Und kaum war die Grundkette in den ersten Januartagen ausgetauscht, verschickte Stabstellenleiterin Thea-Patricia Arras, in deren Zuständigkeit die Fähre fällt, eine Pressemitteilung, dass die Fähre wegen Personalmangels an drei Montagen im März stillstehen müsse. Das konnte kurzfristig verhindert werden, weil eine der Aushilfskräfte einsprang. Lediglich ab Montagmittag blieb die Fähre wegen ohnehin geplanter Schweiß- und Wartungsarbeiten am Ufer. Darüber hinaus musste wegen der Personalsituation eine einstündige Pause eingebaut werden: Die Fähre verkehrt aktuell unter der Woche von 7 bis 17 Uhr mit einer Pause von 11 bis 12 Uhr. Samstags, sonntags und feiertags fährt sie von 9 bis 17 Uhr mit einer Pause von 13 bis 14 Uhr. Ab 28. März werden die Fahrzeiten auf 18 Uhr verlängert.

Doch Thea-Patricia Arras sagt im Gespräch mit der RNZ auch, dass im Sommer, wenn die Fähre bis 19 oder 20 Uhr unterwegs ist, eine weitere Pause von 15 bis 16 Uhr hinzukommt. "Ja, wir haben einen Personalmangel", bestätigt sie. Eine Kollegin habe zum 31. März gekündigt und sei mit Resturlaub bereits Anfang März ausgeschieden. Nun verblieben zwei Vollzeitkräfte und einige Minijobber. Krankheits- und urlaubsbedingt sei es derzeit mit einer Vollzeitkraft "ganz schön schwierig", sieben Tage in der Woche den Fährbetrieb aufrechtzuerhalten. Deswegen habe man die Mittagspause eingeführt. "Ich hätte es lieber anders", meint Arras in Bezug auf die dünne Personaldecke. Nun habe man eine Person eingestellt, die eine Ausbildung beginne: "Ich hoffe, dass er bis Sommer 2023 fertig ist", stellt Arras fest. Und auf eine Stellenanzeige für einen ausgebildeten Binnenschiffer habe die Gemeinde eine Bewerbung erhalten. Es sei dann im Gemeinderat darum gegangen, eine weitere Stelle auf der Fähre zu schaffen, um die Belastungsspitzen abzufangen. Jemand, der zu 50 Prozent auf der Fähre und zu 50 Prozent im Bauhof arbeitet, denn dort stehen einige Mitarbeiter vor dem Ruhestand. "Es gibt Personalbedarf im Bauhof", so die Stabstellenleiterin weiter. Der Gemeinderat habe das einstimmig beschlossen und die Verwaltung könne sich nun auf die Suche begeben.

Im Idealfall, sagt Arras, finde man einen ausgebildeten Fährmann mit Spaß an der Arbeit auch im Bauhof. Doch die Chance, so jemanden auf Anhieb zu finden, sei eher gering. Also würde die Gemeinde auch hier eine Ausbildung anbieten und diese Person das Fährpatent machen lassen. Positiv dabei wäre unter anderem, dass man dann zwei Azubis hätte, die sich auch austauschen könnten.

Generell sei auf der Fähre die Nutzerfrequenz wieder gestiegen, nachdem zu Pandemiebeginn erst mal gar nichts mehr lief. "Den Lockdown haben wir sehr stark gemerkt, es waren weder Schüler noch Pendler unterwegs", sagt Arras. Das sei nun wieder anders, die Leute wollten raus und Ausflüge machen. Seit der ersten Überfahrt unter kommunaler Flagge am 29. April 2019 sei die Fähre ja meistens im Pandemiebetrieb. Arras meint, sie sei gespannt, wie es in einem hoffentlich pandemiefreien Sommer mit einem eingespielten Team laufen werde.