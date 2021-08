Während der Konzerte in Ladenburg fährt die Fähre bis 22.30 Uhr statt bis 20 Uhr. Das einzige, was die schwarze Oberfläche des Neckars dann erleuchtet, sind der Mond und die Scheinwerfer der Autos. Foto: Kreutzer

Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Dick eingepackt stehen Birgit Güllich und Finja Kettner auf der Neckarhäuser Fähre. Die Sonne ist längst untergegangen, der Mond steht am Himmel. Und trotzdem gleitet die Fähre über den tiefschwarzen Neckar. Von der Ladenburger Seite weht Musik herüber, der Rapper Alligatoah verausgabt sich auf der Festwiese. Das Konzert ist der Grund für die nächtliche Fahrzeit der schwimmenden Brücke zwischen Neckarhausen und Ladenburg. Bis 22.30 Uhr ist an diesem Abend Fährbetrieb.

"Es ist spannend", sagt Fährfrau Güllich und blickt ans andere Ufer. Sie steht an diesem Abend hinterm Steuer. Kettner, Vorsitzende des Jugendgemeinderats, unterstützt sie als Aushilfe. Viel ist nicht los, Schlangen und reger Betrieb, wie es tagsüber oft der Fall ist, gibt es nicht an diesem Abend. Dass die Fähre überhaupt fährt, verrät nur eine kleine, grüne Lampe, die über der Fahrerkabine in die Höhe ragt. "Das ist unsere Fahrlaterne", erklärt Güllich. "Immer wenn wir fahren, ist sie an." Die weiße Leuchte darunter sei die Nachtlaterne. "Die bleibt auch an, wenn wir nicht fahren, damit die Schiffe die Fähre auch bei Nacht sehen." Hell wird es dadurch aber nicht auf dem Neckar. Das passt Güllich und Kettner aber ganz gut, denn die Mücken am Fluss sind gnadenlos. Kalt ist es nicht, aber beide sind gut eingepackt, um den Plagegeistern so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten, verjagen lassen sie sich nämlich kaum.

In der Dunkelheit ist es schwieriger, zu erkennen, ob jemand mitfahren möchte und auf die Fähre wartet. Bei Autofahrern sei das noch recht eindeutig, sagt Güllich. Bei Fußgängern und Radfahrern wird es dagegen schwierig. Denn das Neckarufer ist auch bei Nacht ein recht beliebter Ort zum Verweilen. Will Güllich auf Ladenburger Seite anlegen, packt Kettner die Taschenlampe aus. "Es ist so dunkel an dem Ufer", sagt die Fährfrau. "Da steht zwar eine Laterne, aber die ist nicht an, da sieht man nichts." Also leuchtet Kettner das Ufer an. Auf Neckarhäuser Seite steht inzwischen wieder eine Laterne. Vor kurzen war die Ursprüngliche Vandalismus zum Opfer gefallen, nun ist der Fährkopf aber wieder erleuchtet.

"Wäre hier auf der dunklen Ladenburger Seite so ein Betrieb wie tagsüber, mit Kindern, die herumrennen, würde ich aufhören zu fahren", sagt Güllich. Sie hat als Fährfrau die Verantwortung und darf jederzeit den Betrieb einstellen, wenn es ihr zu gefährlich wird. Das ist an diesem Abend aber nicht der Fall. "Man kennt ja seine Eckpunkte", erklärt die Fährfrau.

Auch Fahrgast Lukas Nicolai fühlt sich wohl bei der Überfahrt in seinem Auto. "Die können ruhig öfter so spät noch fahren", findet er. Denn er ist unterwegs zur integrierten Leitstelle in Ladenburg, wo er arbeitet. Normalerweise muss er immer außenrum über die Brücke fahren. "Aber ein Licht mehr hier, wäre schon schön", findet er. Gut 20 Autos, zehn Radfahrer und 15 Fußgänger bringt Güllich zwischen 20 und 22.30 Uhr auf die andere Neckarseite. Verglichen mit dem Betrieb tagsüber ist das nicht viel, aber Güllich und Kettner sind trotzdem gerne im Einsatz. "Der Ausblick hier ist schon entspannt", sagt Kettner. Und auch Güllich meint: "Das hier nimmt dir keiner mehr."

Und die Aussicht ist wirklich schön. Der fast volle Mond taucht die Neckarlandschaft in ein schönes Licht, ab und zu springt ein Fisch im Wasser, und die Gänse nehmen erstaunlich viel Raum auf dem Fluss ein. Sie haben die verlängerten Öffnungszeiten der Fähre nicht akzeptiert, schnattern immer mal wieder und gehen nicht wie tagsüber eher auf Distanz zu dem Transportmittel. "Um Punkt 20 Uhr standen sie bei mir auf der Rampe", erzählt Güllich und lacht.