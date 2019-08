Edingen-Neckarhausen. (sti) Donnerstags Sonne, dafür sonntags Donner? Beinahe hätte es für die Kanu-Abteilung des Turnvereins 1890 Edingen so ausgesehen. Bei ihrem gemütlichen Grillfest am Bootshaus für alle, die beim lebendigen Neckar und anderen Aktivitäten mitgeholfen hatten, waren die Wassersportler noch mit einem herrlich lauen Sommerabend belohnt worden.

Drei Tage später aber drohte ein Gewitter dem wie immer ausgebuchten Kinderferienprogramm-Beitrag einen Strich durch die Rechnung zu machen. Bei Blitz und Donner wäre der Fluss tabu gewesen. Doch zum Glück blieb es nachmittags bei etwas Regen von oben, ergänzend zu den Wasserspritzern per Paddelschlag.

30 Kinder, die Jungs diesmal deutlich in der Überzahl, nahmen am Ferienprogramm-Klassiker teil. Der frühere Kanuspartenleiter Alois Danzer, der den Nachwuchs-Paddelspaß gemeinsam mit seiner Frau Sabine nach wie vor federführend organisiert, hieß die kleinen "Flusspiraten" und die Eltern willkommen und erläuterte kurz den Ablauf. Die großen Vereins-Canadier "Schorsch", "Spengler" und "Kappe-Bäcker" sowie einige weitere Boote waren schon aus dem Lager auf den Rasen geholt worden. Die einzelnen Besatzungen wurden eingeteilt, Kinder und Erwachsene hatten bereits Schwimmwesten angezogen, jeder bekam sein Stechpaddel; dann trugen alle gemeinsam die Ferienspiel-Flotte zur Einsatzstelle. Und schon ging es auf den Neckar mit Kurs auf Wieblingen. Ziel war wieder die Umtragestelle zum Seitenkanal direkt unterhalb der Autobahnbrücke. Das hieß knapp zwei Kilometer gegen die Strömung, und die war nach den jüngsten Regenfällen ganz schön stark. Also galt es, kräftig zu schaufeln, vorbei am Schwabenheimer Hof, der Schleuse, dem Flusskraftwerk und den Häusern der kleinen "Windhof"-Siedlung. Der Regen hielt sich in Grenzen, die Laune war bestens – bald war die A5 erreicht, alles stieg an Land, die Boote wurden festgemacht, und dann ging es rauf auf den Damm. Sammelpunkt im Trockenen war unter dem mächtigen Betonkörper der Brücke. Nach einer Runde Steinewerfen in den Kanal stimmte Gitarren-Barde "Stips" mit den Kids erst mal das gute alte Kanugruppen-Lied "Was machen wir mit diesem Paddler?" an. Auch zeigte er ihnen augenzwinkernd, wie verblüffend sich mit ganz genauem Hinhören allein am Zischen und anderen Fahrzeuggeräuschen von der Autobahn oben her erkennen lässt, welche Art Auto gerade drüberfährt.

Es folgte die "Flüsterpost", mit Wort-Ungetümen wie "Bootswagenreifenventil" oder "Neckarseitenkanalschleuse". Kein Wunder, dass da so manche Silbe auf der Strecke blieb oder auch mal ganz was Anderes herauskam. Nach Gleichstand der beiden Gruppen brachte eine Runde Tauziehen die Entscheidung; und schon war es Zeit, wieder an Bord zu gehen.

Die Rückfahrt flussab belohnte für die Kraftanstrengung auf dem Hinweg; da blieb für die eine oder andere Crew sogar noch Muße, links ans Ufer ranzufahren und direkt vom Boot aus Brombeeren zu naschen. Und erst recht mundeten am Ende beim Bootshaus dann neben kühlen Getränken und Kaffee für die Erwachsenen wieder die von Jutta Vierling gebackenen Schneckennudeln. 100 Stück, das reichte locker für Klein und Groß.