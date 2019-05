Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. "Wenn ich hier im Garten arbeite, denke ich, ich bin Zuhause. In Pakistan habe ich auch Landwirtschaft gemacht", sagt Rana Muhabbat Ali und strahlt. Er lebt in der Wohnanlage "Am Nussbaum". Dort wird es jetzt bunt. Das Pilotprojekt "Gemeinschaftsgarten" geht nach dem Spatenstich Anfang des Monats in die zweite Runde. Das Deutsche Rote Kreuz Mannheim, das Bündnis für Flüchtlingshilfe und die Gemeinde Edingen-Neckarhausen stellen das knapp 60 Quadratmeter große Projekt auf die Beine.

Ein Erntedankfest könnte im Herbst gefeiert werden

"Es geht darum, beim gemeinsamen Gärtnern miteinander ins Gespräch zu kommen", erklärt Projektkoordinator Sebastiaan Minderhoud (DRK) die Grundidee des Gemeinschaftsgartens. Ziel sei der Dialog zwischen Geflüchteten und Ansässigen. Mitmachen kann jeder, der möchte. Nach Möglichkeit kommen die beiden DRK-Projektkoordinatoren Minderhoud und Matthias Schneble zu den Treffen. Renate Kaletka-Jimenez vom Bündnis für Flüchtlinge ist die Ansprechpartnerin vor Ort. Sie ist bei allen Terminen dabei und wirft auch dazwischen gerne einen Blick auf den Garten.

Den Bewohnern gefällt das Projekt. Nicht nur Rana Muhabbat Ali ist begeistert davon. "Es ist eine sinnvolle Arbeit und gut für uns alle", findet Jonis Hussein. Nach der Aussaat bekommt der Somalier den Schlüssel für den eingezäunten Garten. Er wird sich um die Bewässerung bis zur Ernte kümmern und freut sich über die Aufgabe.

Während Bewohner und Ehrenamtliche gemeinsam säen, müssen sie immer wieder zur Hacke greifen und den Boden noch einmal umgraben. Durch die Hitze der letzten Wochen ist die Erde hart und ausgetrocknet. Das Arbeitsmaterial stellt das DRK, die Umzäunung und eine Regentonne kommen von der Gemeinde. Dass das Projekt bei den Bewohnern gut ankommt, zeigte auch der Zuspruch beim Spatenstich. Da halfen 16 Geflüchtete. Nach getaner Arbeit kochte ein Bewohner afghanischen Tee für alle.

Beim zweiten Einsatz helfen zwar weniger, aber das ist kein Problem: Die Stimmung ist locker und ausgelassen, die Anwesenden packen gerne an. Wetter und Temperatur seien da egal, meint Rana Muhabbat Ali, während er ein Radieschenbeet anlegt.

Zusammen mit den Organisatoren planen die Bewohner, welche Pflanzen man wo anbauen könnte, und vor allem, was am Ende mit der Ernte machen könnte. Minderhoud kann sich ein kleines "Ernte-Dank-Fest" im Herbst vorstellen, bei dem erst zusammen gekocht und dann gegessen wird.

Schon jetzt stecken Schweiß und Liebe in den 60 Quadratmetern. Symbolisch ziert die Tür zum Garten ein Stein in Herzform. "Wir haben ihn beim ersten Treffen beim Umgraben gefunden, und dachten, den hängen wir auf", erklärte Heike Eckl vom Bündnis für Flüchtlinge. Auch sie steht den Teilnehmern mit ihrer botanischen Expertise zur Seite. Zucchini, Kürbisse, Bohnen und verschiedene Kräutermixe finden unter ihrer Aufsicht ihren Weg in die Erde.

Weil die Optik den Gärtnern auch am Herzen liegt, säen sie am Zaun noch Sonnenblumen und Duftwicken. Alle Ideen für den Gemeinschaftsgarten werden angehört, dann wird gemeinsam entschieden, jeder kann sich einbringen. Rana Muhabbat Ali möchte Linsen anbauen, bis zum nächsten Termin will er Saatgut besorgen. Ob die Pflanze im süddeutschen Klima wachsen kann, wissen die Gemeinschaftsgärtner nicht. Aber sie wollen es ausprobieren.

Info: Der nächste Termin zum Gärtnern ist am Donnerstag, 2. Mai, ab 16 Uhr, im Gemeinschaftsgarten auf der Wohnanlage "Am Nussbaum". Jeder, der möchte, kann dazukommen.