Gemeinde und Gemeinderat stehen weiter hinter der Zusage, das Markthaus in Neckarhausen in den kommenden beiden Jahren zu unterstützen. Das Geld soll als Überbrückung dienen, um den Nahversorger so lange zu halten, bis eine Alternative gefunden ist. Foto: Pilz

Von Maren Wagner und Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Wenn der Gemeinderat am Dienstag in einer Woche den Haushalt verabschieden soll, ist dort auch die finanzielle Unterstützung für das Markthaus in Neckarhausen eingeplant. "Die 25.000 Euro für 2020 sind unstreitig zugesagt", bekräftigt Dietrich Herold von der Unabhängigen Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern (UBL), der vor Kurzem Bürgermeister Simon Michler im Rathaus vertrat. Darüber herrsche Konsens quer durch alle Fraktionen.

Dass Verwaltung und Gemeinderat an der Unterstützung des Einkaufsmarkts für dieses und auch das kommende Jahr festhalten wollen, ist ein starkes Zeichen. Denn die Zukunft des Nahversorgers ist derzeit mehr als ungewiss. Nicht nur, dass der Mutterkonzern, die gemeinnützige Markthaus Mannheim GmbH, im September 2019 Insolvenz angemeldet hat. Kurz vor Weihnachten war zudem bekannt geworden, dass die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG Interesse hat, den Inklusionsbetrieb zu übernehmen. Zwar sei nicht beabsichtigt, von vorneherein einen Teil des Geschäftszweigs abzustoßen, sagte GBG-Pressesprecher Heiko Brohm. Bei einer Übernahme soll der Schwerpunkt aber auf der Sicherung der Mannheimer Aktivitäten des Markthauses liegen.

Es liegt daher nahe, dass die Bekräftigung Edingen-Neckarhausens, bei einem Verlust die 25.000 Euro auf jeden Fall auszahlen zu wollen, auch dazu dienen könnte, die GBG bei einer erfolgreichen Übernahme dazu zu bewegen, den Markt die kommenden beiden Jahre weiterlaufen zu lassen. Auf Dauer kann der Neckarhäuser Einkaufsmarkt aber nicht weitermachen wie bisher. Daher dient das zugesagte Geld als Überbrückung. Die Gemeinde will versuchen, das Markthaus so lange zu halten, bis der Rat ein neues Einzelhandelskonzept ausgearbeitet hat. Nichts sei schwieriger, sagt Bürgermeister-Stellvertreter Herold, als ein Geschäft neu aufzubauen.

Ideen für die zukünftige Nahversorgung hat Herold schon viele. Das liegt sicher auch an seiner Funktion als Kreisrat. Denn Edingen-Neckarhausen ist nicht die einzige Kommune in der Region, die darum kämpfen muss, die Wege zur nächsten Einkaufsmöglichkeit so kurz wie möglich zu halten.

Die RNZ stellt zwei Ideen Herolds näher vor und erklärt, wie zum Beispiel Altenbach derzeit versucht, ein Nahversorgungskonzept zu entwickeln.

> Genossenschaftsladen: Bei einem Vor-Ort-Termin der UBL am Markthaus im Herbst vergangenen Jahres hatte Herold vorgeschlagen, über die Gründung einer Dorfladen-Genossenschaft nachzudenken. Dies funktioniere bereits in etwa 30 Kommunen in Baden-Württemberg. Ein Beispiel dafür ist das Dorflädl in Tairnbach, einem 1250 Einwohner zählenden Ortsteil von Mühlhausen im Kraichgau. "Wir sind jetzt im siebten Geschäftsjahr erfolgreich am Laufen", sagt Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger.

Dabei war das Vorhaben nicht ohne Risiko: Der Laden hat eine Verkaufsfläche von gerade einmal 50 Quadratmetern, in umliegenden Gemeinden gibt es zudem einige große Supermärkte. Doch die Einwohner von Tairnbach waren von Beginn an von der Idee überzeugt. 240 Mitglieder hat die Genossenschaft mittlerweile, die meisten Anteile halten Mühlhausen und die Volksbank. Im Laden gibt es einen Bargeld-Service an der Kasse, Kaffee und Backwaren werden angeboten. Dieses zweite Standbein ist für das Dorflädl unerlässlich. "60 Prozent der Umsätze laufen über das Backwarengeschäft", sagt Spanberger, "40 Prozent über den eigentlichen Laden." Diesen Trend belegen Zahlen des Genossenschaftsverbands. Demnach kann ein Dorfladen über den Warenverkauf alleine kaum überleben. Gerne hätte man in Tairnbach zudem Leistungen wie eine Wäschereinigung oder eine Paketannahme angeboten, dafür fehlt momentan jedoch der Platz.

Am Ende, sagt Spanberger, stehe und falle ein genossenschaftlicher Laden aber mit den Helfern. "Das Dorflädl trägt sich nur, weil wir so viele Ehrenamtliche haben." Über 20 Bürger sind für den Laden im Einsatz und kümmern sich zum Beispiel morgens um die Warenannahme. Dazu kommen die Kräfte, die tagsüber im Geschäft stehen. Sie sind in Teilzeit oder im Minijob für die Genossenschaft tätig. Spanberger: "Wichtig ist auch, dass die Gemeinde dahintersteht." Das beginnt in Tairnbach schon beim Aufsichtsrat der Genossenschaft, deren Vorsitzende Mühlhausens Bürgermeister Spanberger und Tairnbachs Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf sind. Außerdem hat Mühlhausen das Gebäude, in dem das Dorflädl untergebracht ist, von der Volksbank gekauft und kann so die Miete bestimmen. Dort befinden sich auch eine Kinderkrippe und eine Metzgerei.

> Der intelligente Marktplatz "Emmas App": Mit dem bundesweit einzigartigen Projekt "Emmas App" will der Rhein-Neckar-Kreis besonders Menschen helfen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Die Idee dahinter: Über eine App auf dem Smartphone können Kunden Lebensmittel bei Einzelhändlern in der Umgebung bestellen und online bezahlen. Die Bestellungen werden dann an eine zentrale Abholstation im Ort – etwa eine Metzgerei – geliefert. Dort können die Besteller die Ware selbst abholen oder sie sich von jemandem mitbringen lassen.

Seit September 2019 können sich alle Smartphone-Nutzer die App auf ihr Handy laden. Derzeit bieten 16 Läden im Kreisgebiet – zum Beispiel in Helmstadt-Bargen, Waibstadt oder Zuzenhausen – Produkte über die App an. Insgesamt haben sich aber bereits 30 Einzelhändler registriert. Weil nicht jeder ältere Bürger ein Smartphone hat oder zu nutzen weiß, gibt es mit Spechbach und Schönbrunn zudem zwei Modellgemeinden mit je einem Laden, in dem Bestellungen an einem speziellen Terminal aufgegeben werden können. Das Projekt "Emmas App" wird derzeit gefördert von Kreis, Land und Bund und läuft zunächst bis April 2021. Wie es danach weitergeht, ist ungewiss und hängt auch davon ab, ob sich das Angebot selbst tragen würde.

> Bürgerwerkstatt in Altenbach: Der Schriesheimer Stadtteil hat bereits seit einigen Jahren kein Lebensmittelgeschäft mehr und will das nun ändern. In einer Bürgerwerkstatt versuchen politische Entscheidungsträger und Einwohner derzeit, ein Konzept zur Verbesserung der Nahversorgung zu entwickeln. Dabei lassen sie sich von einer Expertin vom Institut für kommunikatives Handeln beraten. Im Gespräch sind ein Genossenschaftsladen oder ein Lieferservice.

Die Schriesheimer Verwaltung will demnächst unter anderem eine Standortanalyse im Gemeinderat vorlegen, Teilnehmer der Bürgerwerkstatt wollen sich im Februar einen Genossenschaftsladen in Hochstätt näher anschauen. Wenn klarer wird, ob die Nahversorgung digital oder analog laufen soll, wird die Öffentlichkeit in den weiteren Ablauf eingebunden.