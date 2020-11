Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Seit 2. November ist das Freizeitbad Neckarhausen zum zweiten Mal in diesem Jahr geschlossen, der zweite Lockdown traf auch das über die eigene Kommune hinaus beliebte Hallenbad.

Dabei hatte es nach monatelanger Zwangspause am 4. August, nach intensiven Vorbereitungen und mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept mit reduzierter Besucheranzahl und abschnittsweisen Badezeiten erst wieder öffnen können. Rathausmitarbeiter Klaus Kapp, in dessen Zuständigkeit der Badebetrieb fällt, dankt in diesem Zusammenhang den verantwortungs- und rücksichtsvollen Badegästen, die in "schwierigen Zeiten" das Freizeitbad besucht und sich an die gesetzlichen Vorgaben und Handlungsempfehlungen gehalten hätten. Dank gelte auch dem Freizeitbad-Team und den Kollegen im Rathaus, die den Betrieb unter Corona-Bedingungen organisatorisch begleiteten und überhaupt erst ermöglicht hätten, betont Kapp.

Auf die Frage, wie die Gemeinde mit der neuerlichen Schließung umgehe, sagt Kapp, man versuche nun, notwendige und turnusgemäße Reparaturen, Instandhaltungen und Reinigungen vorzuziehen. Sie wären normalerweise in die Pause zum Jahreswechsel gefallen. "Wichtig ist es nun, die benötigten Handwerker und Dienstleister zeitnah zu beauftragen und Termine abzustimmen", erläutert der Rathausmitarbeiter.

Auch im Pausenmodus müsse das Freizeitbad weiter betreut werden. Das bedeutet, dass technische Einrichtungen regelmäßig überprüft und auch Reinigungs- und Hygienemaßnahmen im üblichen Turnus ausgeführt werden. "Dazu nutzen unsere Kollegen im Freizeitbad nun auch die Möglichkeit, angesammelte Überstunden sowie alte oder auch neue Urlaube abzubauen." Im Freizeitbad sind wiederum mit dem Bistro "La Piscina" und einer medizinischen Massage- und Physiotherapie zwei Pachtbetriebe ansässig. Letztere kann individuelle Anwendungen fortführen, musste aber den Sauna- und Wellnessbereich ebenfalls schließen.

Das "La Piscina" ist vom zweiten Lockdown als Gastronomiebetrieb wieder hart getroffen. Das Lokal selbst muss laut Corona-Verordnung zunächst bis 30. November geschlossen bleiben, allerdings bietet das "La Piscina" erneut seinen zuverlässigen Abhol- und Lieferdienst von Speisen an.

Und wie sieht es mit der Wiedereröffnung des Freizeitbades aus? "So, wie sich die Lage im Moment darstellt und wenn man die Vorbereitungsmaßnahmen für eine Wiedereröffnung des Bades einrechnet, wird das Freizeitbad dieses Jahr wohl nicht mehr geöffnet werden können", meint Kapp. Aber in Corona-Zeiten sei ja vieles möglich. Wie hoch der finanzielle Verlust durch die zweimalige Corona-bedingte Schließung am Ende ausfällt, wird sich im kommenden Jahr bei der Endabrechnung von 2020 zeigen.