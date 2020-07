Edingen-Neckarhausen. (nip) "Für die erste Sitzung haben wir uns wacker geschlagen", sagte Finja Kettner in der jüngsten Sitzung des Jugendgemeinderats (JGR). Tatsächlich hatten zum ersten Mal drei Jugendräte an einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats teilgenommen und berichteten den anderen Jugendlichen nun über relevante Themen.

Die "Großen" revanchierten sich erneut bei den jüngeren Räten: Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) und Thomas Zachler (SPD) waren anwesend und beide, Gemeinderäte und zugleich auch Kreisräte, konnten einige Punkte durch ihre Anmerkungen vervollständigen. Beim Radschnellweg erklärten Herold und Zachler, dass er nun südlich der Schienen verlaufen wird, wobei die Querungen an der Friedrichsfelder- und Grenzhöfer Straße nicht unproblematisch werden. Dazu kommen einige Engpässe und der Erwerb von Randstreifen.

Finja Kettner informierte über den Einwohnerantrag, den Neckaruferweg im Hafengebiet für den Radverkehr freizugeben. Die Diskussion darüber sei kontrovers verlaufen. Schriftführer Timo Sanzol Rieth und Kettner wollen nun für die eingesetzte Arbeitsgruppe zwei Vorschläge formulieren: So könnte der Neckaruferweg nur zu Schulzeiten für Radfahrer freigegeben werden. Ferner wollen sie eine für Schüler ungefährliche Strecke ausarbeiten, die man Eltern an die Hand geben will. Phillip Schaefer berichtete über einen Termin mit Bürgermeister Simon Michler. Es ging unter anderem um die Spielfläche in der Lilienstraße, wo Verwaltung und Gemeinderat nach Ansicht der Jugendlichen ihnen vorweggegriffen hatten. "Das hat sich geklärt – wir haben uns verständigt, wie wir zusammen weiterkommen", sagte Schaefer.

Nicht so glücklich war Kettner mit der vom JGR gemeinsam mit dem Repair-Café der Lokalen Agenda sanierten Max-Hütte. "Es sieht aus wie Sau dort" – dabei habe man ihnen versichert, dass sauber gemacht werde. "Da ist jeden Abend Rambazamba in der Hütte. Die kommen, wenn es dunkel wird, und die, die da sind, räumen nicht auf", so Zachler. Schaefer brach eine Lanze für den Bauhof, der wegen vieler Mülleimer, die im Ort zu leeren seien, wohl wenig Zeit habe, die Hütte zu fegen.

Schaefer erkundigte sich, ob aus dem Vorschlag, die dunkle Ecke am Avendi-Seniorenheim mit Lampen aufzuhellen, schon Realität geworden ist, was unklar blieb. Am 10. Oktober übernimmt der JGR die Bewirtung beim großen Dorffestival im Sport- und Freizeitzentrum, wie auch am 7. November bei einem Konzert im JUZ. "Beide Veranstaltungen sind natürlich unter Vorbehalt", sagte Kettner.

Dem Nabu will der JGR helfen, eine Sitzgruppe für den Nabu-Garten zu bauen. Bald will das Gremium in den Grundschulen Werbung für seine Arbeit machen. Ziel ist es, die Wahlbeteiligung 2021 zu erhöhen. Geplant ist auch eine Müllsammelaktion mit dem Gemeinderat, eventuell auch mit Schulkindern.

Bei allen anstehenden Aktionen können die Jugendgemeinderäte nun in neuen T-Shirts antreten: Finja Kettner verteilte die weinroten Shirts mit aufgedruckten Namen und dem JGR-Logo. Ein Wunsch steht für die nächste Zeit im Raum: ein eigener Raum. "Es geht uns vor allem um Lagermöglichkeiten", sagte Sanzol Rieth.