Edingen-Neckarhausen. (nip) Im Prinzip war die Doppelgemeinde Manfred Kettners einziger Arbeitgeber. Zwar machte er 1970 erst einmal eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann im Mannheimer Kaufhaus Horten, wechselte aber 1978 nach Berufsaufbauschule und Wirtschaftsgymnasium in die Finanzverwaltung der Neckarkommune. Bis 1982 dauerte die Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt, danach wurde Kettner Beamter in der Kämmerei und dem Liegenschaftswesen. Seit 1997 ist er Leiter der Finanzverwaltung. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hat Bürgermeister Simon Michler ihn nun in den Ruhestand verabschiedet.

Über seinen Nachfolger Claus Göhrig, bislang Kettners Stellvertreter, sagte der Finanzexperte, er seiner einer der "sympathischsten Menschen, die ich kenne". Aus Kollegen seien Freunde geworden. "Später waren wir wie ein altes Ehepaar, das wusste, was jeder denkt", sagte Kettner. Drei Bürgermeister erlebte er, zunächst Werner Herold, dann Roland Marsch und zuletzt nun Simon Michler. "Ich habe immer geflachst, es ist mir egal, wer unter mir Bürgermeister ist", merkte der frischgebackene Ruheständler trocken an: Zum einen sei die politische Einflussnahme auf das Finanzwesen durch die behördliche Reglementierung und strenge Überprüfung gering, zum anderen sei sein Büro im zweiten Stock, das des Bürgermeisters im ersten.

Profession eines Kämmerers sei es, eine Gemeinde als Unternehmen wirtschaftlich zu verwalten. Künftig werde das Geld weniger. Den Gemeinderat bat er um Vertrauen für den Nachfolger, denn auch er wolle nur das Beste – und Göhrig wünschte er ein "dickes Fell". Zugleich bedankte sich Kettner bei seinen Kollegen im Rathaus, die sein "Wohlfühlgarant" gewesen seien.

Derzeit kranke es in der Gemeindekasse, er hofft, dass sich das wieder einrenkt. Michler beschrieb Kettner als pflichtbewusst und loyal, auch wenn seine Sparvorschläge nicht immer umgesetzt worden seien. Kettner, der auch im Personalrat aktiv war, sei beliebt gewesen. Nun habe er mehr Zeit für Frau und bald sieben Enkelkinder, fürs Motorrad, Fahrrad und fürs Tanzen. "Herzlichen Dank für 43 Jahre Gemeinde Edingen-Neckarhausen", sagte Michler und übergab Kettner einen Gutschein für ein Wellnesshotel im Schwarzwald.

Klaus Merkle (UBL-FPD/FWV) gliederte Kettners Nachnamen in wohlwollende Adjektive wie kalkulierend, korrekt und kommunikativ, ehrlich und erfahren. Aber auch in "rätselhaft", denn das sei Kettners Vernarrtheit in Zahlen durchaus. "Ich habe auf meine Mutter gehört und den Weg zum gehobenen Verwaltungsdienst eingeschlagen – das war eine gute Entscheidung", schloss Kettner.