Edingen-Neckarhausen. (alb) "Das ist ein absolutes Unding", schimpft Simon Michler, der Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen. "Ich frage mich, wie man auf die Idee kommt, so etwas zu machen." Michler meint die verleumderischen Hetzplakate gegen einen Flüchtling, der in einer gemeindeeigenen Wohnung lebt. Darin bezichtigt der unbekannte Verfasser den Asylbewerber, ein Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert zu haben. Auch ein Foto des Flüchtlings ist abgebildet.

Ein Polizeisprecher hat bereits klar gestellt, dass an den Vorwürfen "nichts dran" sei. Zudem könnte die Hetzkampagne für den Verursacher ein empfindliches juristisches Nachspiel haben. Wer ganz bewusst falsche Tatsachen verbreite, könnte für bis zu fünf Jahre in Gefängnis wandern, sagt der Polizeisprecher. Die Plakate haben in der Doppelgemeinde für viel Aufregung gesorgt. "Ein Bürger kam aufgebracht ins Rathaus und kündigte an, seine Mädchen nicht mehr auf der Straßen spielen zu lassen", erzählt Michler. Der Bürgermeister hat, wie er sagt, bereits dreimal versucht, den Flüchtling auf dem Handy zu erreichen. Immer vergebens. Deshalb hat Michler jetzt einen Brief an den Neuankömmling aufgesetzt.

Darin bietet die Gemeinde nach Absprache mit dem Landratsamt an, ihm dabei zu helfen, eine neue Wohnung in einer anderen Kommune im Rhein-Neckar-Kreis zu finden. "Wenn er das überhaupt will", so Michler. Da ein Foto des Mannes auf den Plakaten zu sehen war und um ihn vor Anfeindungen zu schützen, könnte ein Umzug ratsam sein. Der Bürgermeister glaubt weniger daran, dass die Kampagne einen rassistischen Hintergrund hat. "Die Vorwürfe gehen ganz klar gegen eine Person und nicht eine Volksgruppe", sagt Michler. Weil sich Verursacher und Flüchtling vermutlich kennen würden, ist der Bürgermeister optimistisch, dass die Polizei den Plakateschreiber recht zügig fasst.