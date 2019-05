Von Marco Partner

Hirschberg. Zwei Künstler, zwei Nationalitäten, eine gemeinsame Sprache: Mit der Ausstellung "Ecce Homo" wird der Austausch mit Hirschbergs südfranzösischen Partnerstadt Brignais auf ein interkulturelles Podest gestellt. Neben dem bekannten Zeichner und Plastiker Thomas Duttenhoefer wird der Franzose Patrick Marqués ausgewählte Werke präsentieren, wenn am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr zur Vernissage in die Rathaus-Galerie geladen wird. "Sie sind sich sehr ähnlich, ohne dass sie sich kennen", freut sich Karlheinz Treiber, der Vorsitzende des Kulturfördervereins, schon auf den besonderen Moment der Begegnung.

Momente, das ist es auch, was der in Frankreich populäre Künstler Marqués in seinen Bildern festzuhalten versucht. "Ich möchte die Energie und Dynamik des kurzen Augenblicks aufzeigen", verrät der 68-Jährige. Denn in der Vergänglichkeit des Lebens liegen Tragik, aber auch Hoffnung verborgen.

Große, wuchtige, barocke Gemälde zieren die Rathaus-Wände. Meist sind es Frauenporträts und Aktmotive. Dezent, in blauen und beige-goldenen Tönen gehalten, aber doch ist das Weibliche und Sinnliche sichtbar. Eine Parallele, die Marqués mit Duttenhoefer verbindet. "Beide sind Menschen, die Frauen und Wein lieben, die für Lebensgenuss stehen und aus der Lebensfülle schöpfen", erklärt Treiber.

Aber noch eine Gemeinsamkeit gibt es: die Religion. Und so behandeln die schweren Ölgemälde ernste Themen - und regen zum Nachdenken an. Bereits mit neun Jahren begeisterte sich Marqués für die Malerei. Eine Ausstellung imponierte ihm so sehr, dass er den Künstler selbst kennenlernen wollte, und der Verehrte tat ihm den Gefallen. "Seitdem weiß ich, dass ich Maler bin", betont der Franzose fast 60 Jahre später.

Allerdings lernte er zunächst einen ordentlichen Beruf: Ingenieur. Erst mit 45 Jahren widmete er sich ganz seiner Leidenschaft. "Kunst ist für mich unentbehrlich. Dank ihr spüre ich überhaupt richtig, existent zu sein. Und es ist eine Sprache, mit der ich zeigen kann, wie ich bin. Wie meine Hoffnungen und Ängste aussehen. Und meine Liebe zu den Frauen", gesteht er und lacht.

Für Marqués ist es der erste Besuch in Hirschberg. Mit einem Anhänger mussten die 50 Werke aus dem Arrondissement Lyon bis an die Bergstraße transportiert werden. Aber nicht nur das stellte für die Ausstellung eine Herausforderung dar. "Es ist eine besondere Aufgabe, zwei Künstler zu präsentieren. Ihre Gemeinsamkeiten, aber auch ihre Unterschiede hervorzuheben", betont Kunsthistorikerin Elena Treiber, die Tochter des Vorsitzenden, die auch die Kuration der Schau übernahm. Sehr harmonisch reihen sich die rötlichen Skulpturen und Zeichnungen von Thomas Duttenhoefer ein. Mit Radierungen und Bronze-Figuren wird die antike Mythologie aufgegriffen. Pan, Minotaurus, Nymphen und andere Halbgötter wie Tiermenschen zeigen auf, dass der Mensch Täter und Opfer zugleich ist, von Macht und Ohnmacht gezeichnet, ein Getriebener zwischen Geist und Fleisch.

So erklärt sich auch der Titel der Ausstellung: Ecce homo. "Der Mensch ist Mittelpunkt und Metapher. Und die Glorifizierung der Weiblichkeit ist schon seit der Antike präsent", so Karlheinz Treiber. Die deutsch-französische Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein präsentiert.

Info: Die Vernissage beginnt am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr im Bürgersaal. Julia Pastor (Sopran) und Eunkyeong Kim (Klavier) sorgen für die musikalische Note. Bis Sonntag, 23. Juni, ist die Ausstellung zu sehen. Aufgrund des zu erwartenden Interesses an dieser Ausstellung und der begrenzten Anzahl von Parkplätzen vor dem Rathaus bitten die Veranstalter die Besucher, die Parkmöglichkeiten an der Fenchelstraße beziehungsweise auf dem Edeka-Parkplatz zu nutzen.