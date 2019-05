Edingen-Neckarhausen. (nip) Unabhängig von den zeitintensiven Vorbereitungen zur Verschmelzung mit der DJK Neckarhausen, die nun bis zum 15. Juni abgeschlossen sein soll, steckten die Verantwortlichen der Sportvereinigung Fortuna Edingen auch jede Menge Arbeit in den Sportbetrieb.

Die erste Mannschaft startete im vergangenen Juli nach ihrem Abstieg in die Kreisklasse A mit einigen personellen Turbulenzen. Zehn Spieler gingen, zehn neue kamen.

"Unser Ziel war es, schnell in der Liga Fuß zu fassen und oben mitzuspielen", schilderte der sportliche Leiter und Vereinsvorsitzende Udo Döbele in der Jahreshauptversammlung der Fortuna. "Die Mannschaft hat sich positiv entwickelt und wir spielen zumeist einen ansehnlichen Fußball."

Noch dramatischer war die Entwicklung in der zweiten Mannschaft. "Nicht weniger als 20 Spieler verließen unsere Mannschaft nach der Runde Richtung ,Türkspor Edingen‘", so Döbele weiter. Damit man die ersten Punktspiele austragen konnte, musste die komplette Trainerschaft, nebst der Ersatzspieler der ersten Mannschaft, unterstützt von Spielern der Privatmannschaft aufs Feld.

Nun habe sich die Lage entspannt. In Kooperation mit "Calcio Edingen" belege man inzwischen den 14. Tabellenplatz. "Gleichwohl ist der Sieg dieser Mannschaft aber ihr Fortbestehen und die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs im Fußballkreis Mannheim", erklärte der sportliche Leiter, der sich an dieser Stelle bei Silvio Fallico von "Calcio Edingen" für die "hervorragende Zusammenarbeit" bedankte.

Auch Jugendleiter Armin Adler sprach in seinem letzten Bericht in dieser Funktion zunächst von einigen Schwierigkeiten. So hätten Versäumnisse der Jugendleitung der Spielgemeinschaft noch vor Beginn der Saison zu Abmeldungen der A- und C-Jugend geführt. Ferner verursachten nicht eingehaltene Trainerzusagen der A- und B-Jugend Rücktritte.

In einer Krisensitzung mit Verantwortlichen der DJK habe man im Februar die Jugendleitung neu aufgestellt. Zunächst übernimmt Claus Schmitt diesen Posten, unterstützt von Bambini-Trainer Martin Gottwald, Armin Adler und dessen Stellvertreterin Gunda Hörth.

"Es gibt aber auch Positives von unseren Jugendteams zu berichten, insbesondere was die erfreuliche Weiterentwicklung der Teams und die Gewinnung von neuen Trainern angeht", meinte Adler. "In der aktuellen Spielgemeinschaft mit der DJK befinden wir uns trotz der beschriebenen Probleme in der Leitung auf dem richtigen Weg in der Jugendarbeit."

Sein Dank galt neben Trainern und Stellvertreterin Gunda Hörth, die genau wie Adler ihr Amt bis zur geplanten Fusion noch kommissarisch ausüben wird, auch der Skatabteilung um deren Leiter Wolfgang Lauble. Obwohl Lauble an diesem Abend erfahren musste, dass dies eigentlich keine echte Abteilung, sondern lediglich ein Angebot ist. Nichtsdestotrotz ließen die Skatspieler auch 2018 der Jugendabteilung wieder eine Spende aus der Mannschaftskasse zukommen. Skatmeister wurde nach 47 Spielabenden letztlich Robert Klenk.

Turbulent verläuft die aktuelle Saison trotz guter Spiele und hoher Trainingsbeteiligung auch für die Privatmannschaft (PM), wie Julian Ziegler und Lukas Adler berichteten. Das letzte Turnier habe man mangels Teilnehmern ausfallen lassen müssen, sagte Adler. Man denke daran, im Winter ein Hallenturnier anzubieten.