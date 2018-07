Die 14. Auflage des Ladenburger Drachenbootfestivals sorgte am und auf dem Neckar für Spannung. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Auf einmal ging alles ganz schnell. Steuermann Helmut Bühler sprang ins Wasser, das Team "Falscher Dampfer" paddelte noch ein paar Meter, doch dann landeten auch die 18 Teammitglieder im Neckar.

Das Drachenboot hatte sich auf die Seite gelegt und kenterte. Was bisher noch nie geschah, ist bei der 14. Auflage des Drachenbootfestivals nun eingetreten.

"Jetzt wissen wir alle, dass das Festival keine reine Spaßveranstaltung ist - von der einen auf die andere Sekunde kann etwas passieren", sagte Veranstaltungschef Frank Meiritz, dem der Schreck in die Glieder gefahren war.

Weil die Rettungskräfte der DLRG umgehend an der Unfallstelle eintrafen und alle Bootsmitglieder gute Schwimmer sind, konnten die Mitglieder der Ortsgruppe Ladenburg schnell Entwarnung geben.

Ausgenommen von ein paar Sonnenbrillen, die jetzt am Neckargrund liegen, gab es keine Verluste. Das Team vom "Falschen Dampfer" durfte das Rennen wiederholen und zeigte mit der viertbesten Zeit, dass es den Unfall problemlos überwunden hatte.

Helmut Bühler war nach dem Rennen in sich gekehrt. Der Lehrer an der Heddesheimer Gemeinschaftsschule ist einer der erfahrensten Steuermänner im Verein und Vizeweltmeister in der Drachenbootmannschaft.

Steuermann Marius Steigerwald war als Vertreter des Jugendgemeinderats mit dabei. Foto: Sturm

Obwohl er mit aller Kraft gegen die Schlagseite ankämpfte, konnte der Steuermann die Bugwelle nicht bändigen - das Boot kenterte. "Mir wurde das Steuerruder aus der Hand geschlagen. Da im Boot kräftige Männer mit insgesamt viel Gewicht saßen, hatte ich keine Chance den Unfall zu verhindern", sagte Bühler, der sich einige Frotzeleien seiner Steuermann-Kollegen anhören musste.

"Zuerst vom Bord springen, das geht ja gar nicht - wie der Kreuzschiffkapitän Francesco Schettino von der Costa Concordia", ulkten die Kollegen etwas makaber, die aber Bühler von jeder Schuld freisprachen.

Das Kentern des "Falschen Dampfers" sollte der einzige Schreckmoment bleiben. Über 70 Läufe wurden ohne Probleme über die Bühne gebracht. Am Finaltag am Sonntag gab es spannende Rennen zu beobachten.

Sieger der Frauenklasse wurde "Super Mario Bross: Jump ’n Paddle", den Mix-Team-Wettbewerb gewannen "Die Lessing Eulen", und in der Open-Klasse setzten sich "Fodys Ringer" durch.

Gleich vier Teams beim Rennen hatten die Schlagfrau Jule Walz verpflichtet, die an der Trommel den Takt vorgab. Walz, die seit Kurzem ihren Realschulabschluss in der Tasche hat, ist auch soziale sehr engagiert. Als sie auf dem Jakobsweg pilgerte, lernte sie den Leiter eines SOS-Kinderdorfes kennen.

Schlagfrau Jule Walz trommelte beim Rennen für ein SOS-Kinderdorf in Nepal. Foto: Sturm

Der imponierte Jule Walz mächtig. Beim Drachenbootfestival trommelte sie daher zur Spendenabgabe für ein SOS-Kinderdorf in Nepal. Die Spende will Walz persönlich nach Südasien bringen.

Auch der Vorsitzende des Jugendgemeinderates, Marius Steigerwald, hatte Spaß am Neckarufer in Ladenburg. Vor zwei Jahren legte er die Steuermannausbildung für Drachenboote erfolgreich ab. Auch politisch ist Marius Steigerwald als Vertreter des Jugendgemeinderates aktiv, wo er keine Sitzung versäumt.

Junges Blut würde dem Gremium guttun, sagte er. Daher wird er für den Gemeinderat kandieren. Für welche Partei er auf die Liste gehen wird, hat Marius noch nicht entschieden. "Die Verhandlungen laufen", frotzelte der Steuermann.

„Ralle“ Grüterich vom Organisationsteam gab traditionell das Startsignal. Foto: Sturm

Einer der wichtigsten Männer im Organisationsteam des Drachenbootrennens ist Ralf Grüterich, den alle nur "Ralle" rufen. Aus seinem Munde kommt das Startkommando "Are you ready? Attention! Go!"

Zuvor mussten "Ralle" und sein Team die Boote Zentimeter genau ausrichten, damit jeder die gleichen Startbedingungen hat. Grüterich ist seit dem ersten Rennen dabei, sodass er dank seiner Erfahrung auch in den schwierigsten Situationen ruhig Blut bewahrt.

Für die Sicherheit des Drachenboot-Festivals war wieder mal Dietmar Schuff zuständig. Der Chef eines Wohnmobil-Reparaturunternehmens hatte auf dem Wasser alles im Griff, begutachtete vorab das Veranstaltungsgelände und stellte die Sicherheitsabsperrgitter zur Verfügung.

Sein jüngster Coup ist die Anschaffung von Ladenburger "Drecksäcken". Beim Marathon in Luzern hat er die Müllboxen gesehen und gleich einige Exemplare für das Drachenbootfestival besorgt.