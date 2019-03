Überlebende des früheren Konzentrationslagers Auschwitz nahmen am 27. Januar an einer Gedenkveranstaltung zum 74. Jahrestag der Befreiung teil. Das Bild zeigt die Zeugen vor dem Haupttor, das den menschenverachtend zynischen Schriftzug "Arbeit macht frei" trägt. Foto: dpa

Von Günther Grosch

Weinheim. "Bewegend", "erschreckend" und "unfassbar, wie Menschen derart verrohen können". Selten waren sich die Kinogänger in ihren Kommentaren und in ihrem Urteil so einig wie am Ende des Dokumentarfilms "Die Köchin des Kommandanten - Zwei Wege nach Auschwitz". Dieser Film gehöre gerade in Zeiten des zunehmenden Populismus und aufflammendem Rechtsextremismus als Pflichtprogramm in den Geschichtsunterricht, war man sich einig.

Zu der Filmmatinee eingeladen hatte das Bündnis "Weinheim bleibt bunt". Den Hintergrund dazu stelle die "Woche gegen Rassismus" dar, erläuterte Uli Sckerl als einer der Sprecher des Bündnisses gegenüber den rund 200 Kinobesuchern im "Modernen Theater".

Die zentrale Frage in dem als Auftragsfilm für das Stadtarchiv "Marchivum" Mannheim gedrehten Streifen bleibe zeitlos, so Sckerl: "Was braucht es, um wieder aufkeimende extremistische Entwicklungen zu vermeiden?"

Begonnen hatte alles mit einem unscheinbaren Karton, auf den die Tochter von Sophie Stippels Enkel Gerald Sander vor gut vier Jahren - sie war damals noch Schülerin am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium - beim Stöbern auf dem Dachboden gestoßen war. Beim Öffnen des Kartons kamen Fotografien, Fotoalben, Ausweise, Schriftstücke und Erinnerungen an ihre Urgroßmutter (1892-1985) ans Tageslicht.

Nach dem Tode von Stippel hatte der Karton zwar einige Umzüge der Familie mitgemacht. Er war aber seit Auflösung des Erbes nie wieder geöffnet worden. Die Urenkelin wurde neugierig und bohrte im Zuge einer schulischen Hausarbeit bei ihren Eltern nach.

Und so wurde noch einmal die Geschichte ihrer Urgroßmutter lebendig, die in den dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte als Köchin und Haushaltshilfe in der Villa des verbrecherischen Auschwitzer Lagerkommandanten Rudolf Höß arbeitete. Was ihr wahrscheinlich das Leben rettete. Stippel und Höß (1901-1947) kannten sich aus ihrer Jugendzeit in Mannheim, wo beide in der Schwetzingerstadt in der gleichen Straße gewohnt hatten und aufgewachsen waren. 1942 trafen sie auf der Rampe im Konzentrationslager Auschwitz wieder aufeinander. Stippel war dort unter der Gefangenennummer 619 als von den Nazis verfolgte Angehörige der "ernsten Bibelforscher" (heute: "Zeugen Jehovas") inhaftiert. Höß war Kommandant der "Todesfabrik", in der mehr als eine Million Menschen auf unvorstellbar grauenvolle Weise starben.

Angehörige der "Bibelforscher" waren in den meist kinderreichen Haushalten der SS-Familien äußerst gefragt. "Man brauchte für sie keine Aufsicht, keine Posten. Sie verrichteten fleißig und willig ihre Arbeit. Denn dies war ja Jehovas Gebot", so Höß, der 1947 in Warschau als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt und in Auschwitz - vor seiner alten Villa - hingerichtet wurde.

Die nach Auffinden von Stippels Nachlass gedrehte filmische Dokumentation von Karen Strobel und Christina Stihler begleitet Gerald Sander auf seiner Suche nach Spuren und Erklärungen für das damalige Geschehen. Historische Aufnahmen aus dem Bestand des Marchivums ergänzen das Ganze. Namhafte Experten ordnen die Persönlichkeitsmerkmale der beiden Protagonisten zusätzlich in den historischen Zusammenhang ein.

Dabei gewährt die Rekonstruktion der Lebenswege von Höß und Stippel einen Zugang in den Alltag und die Strukturen des NS-Regimes ebenso wie in das Schicksal und die jahrelange Leidenszeit von Sophie Stippel, die nach dem Krieg vier Jahrzehnte in der Fichtestraße 26 in Weinheim lebte und auf dem dortigen Hauptfriedhof begraben ist.

Der Film wie das von Wilhelm Kreutz in der Schriftenreihe des Marchivums gleichzeitig erschienene Buch "sollen die Herzen und die Augen für die damaligen Geschehnisse weit öffnen", so Gerald Sanders Begründung für seine Spurensuche in der sich an den Film anschließenden Diskussionsrunde.

"Wir müssen für die Demokratie kämpfen", rüttelte Autorin Karen Strobel auf. Jeder Einzelne müsse sich seiner Mündigkeit und Verantwortung bewusst sein, um nicht als Teil einer Masse manipuliert zu werden. Auch aus diesem Grund sollte es ein Anliegen der Enkelgeneration von NS-Zeitzeugen sein, die Spuren ihrer Großeltern zu erforschen und aufzuarbeiten. Deren Kinder seien dazu oft nicht in der Lage gewesen: "Jetzt aber ist die Zeit gekommen, in der dem Gedenken ein Verstehen folgen kann."

Info: Der Film "Die Köchin des Kommandanten - Zwei Wege nach Auschwitz" wird am Sonntag, 24. März, 11 Uhr, noch einmal im Hemsbacher "Brennessel"-Kino gezeigt. Die DVD (14,90 Euro) und das Buch (240 Seiten, 19,90 Euro) sind über das Marchivum erhältlich. Für Schulklassen ist die DVD kostenlos. Darüber hinaus wird der Besuch einer Kinovorstellung von Schulen von "Weinheim bleibt bunt" finanziell gefördert.