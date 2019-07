Von Philipp Weber

Weinheim. Dieter Thomas Kuhn hat schon etliche Songs gecovert - auch diesen: "Wunder gibt es immer wieder" von Katja Ebstein aus dem Jahr 1970. Im Verlauf von Kuhns Auftritt am Samstagabend im Schlosspark kam das Lied nicht zur Aufführung. Leider. Denn es hätte gepasst zu dem Schlagerabend, der bis kurz vor Beginn auf der Kippe stand: Als die "Singende Föhnwelle" um kurz nach 20 Uhr im bis dahin trockenen Park loslegte, ging in mehreren anderen Orten der Region beinahe die Welt unter: Kräftige Gewitter läuteten den Wetterumschwung von Gluthitze zu Schafskälte rund um Heidelberg ein. Doch Weinheim und die 8000 Zuschauer im ausverkauften Schlosspark blieben bis 22 Uhr verschont. Und auch dann regnete es nur.

Dieter Thomas Kuhn (l.) machte mindestens einen von 8000 Fans überglücklich. Foto: Dorn

Dass es so gut ausgehen würde, das war keineswegs sicher: "Ich schaue mir fast jede halbe Stunde die Wetterprognosen an", hatte Dennis Gissel schon am Freitagabend im RNZ-Gespräch gesagt. Im Laufe des Samstags stieg die Nervosität. Gissel als Chef der veranstaltenden Agentur Demi-Promotion, die Stadt Weinheim, der Deutsche Wetterdienst sowie Feuerwehr und Polizei standen vom späten Nachmittag an in ständigem Kontakt. "Noch bis etwa 18.30 Uhr war damit zu rechnen, dass wir den Schlosspark räumen müssen", so Stadtsprecher Roland Kern. Denn wenn ein Gewitter über einem Freigelände mit Tausenden von Menschen niedergeht, besteht Gefahr für Leib und Leben. Erst in der letzten Stunde vor dem Beginn kam die Meldung, dass die Wolkenfront abdreht und später zurückkommt. Kuhn und seine Band konnten bis kurz nach 22 Uhr Stimmung machen - und "normale" Studenten, Bürokräfte sowie Rentner in Feierbiester verwandeln. Und wer weiß: Vielleicht kann "DTK" nicht nur in Sachen Stimmung Gutwetter machen.

Etwa 5000 Zuschauer waren es, als am Freitagabend die Band Revolverheld auftrat. Foto: Dorn

Jedenfalls stellte der Schlagerbarde gegen Ende triumphierendend fest: "Wir hatten beim Spielen die ganze Zeit die Unwetterwarnung im Rücken - aber es hat keinen Tropfen geregnet." Kaum hatte er das gesagt, fielen auch schon die ersten Tröpfchen. "Die Leute wollten schneller weg als üblich. Offenbar haben sich einige geärgert, dass es mit dem Auslass nicht ganz so zügig ging", räumt Demi-Chef Gissel ein, der auch die Sozialen Medien verfolgt. Ärgerlich war das zügige Ende indessen vor allem für die Standbetreiber im Park. Denn mit dem einsetzenden Regen fielen der Spätabend-Snack und der Drink zum Abschluss aus. Vielleicht hat der eine oder andere das ja in der Innenstadt nachgeholt

Die Gastronomien boten dort mehr oder weniger "offizielle" After-Show-Partys an. Selbstverständlich mit der entsprechenden Musik. Überhaupt kommen Weinheims Wirte mit DTK immer wieder gut weg, wie auch Stadtsprecher Kern sagt. Für viele der unübersehbar bunt gewandeten Fans gehört ein Abstecher in die Kneipen dazu - schon vor Konzertbeginn.

Dieter Thomas Kuhn (l.) machte mindestens einen von 8000 Fans überglücklich. Foto: Dorn

Auch Demi-Chef Gissel war am Sonntag hörbar erleichtert. "Mir sind bis jetzt keine gravierenden Zwischenfälle bekannt", sagte er. Und auch am heutigen Sonntagabend machte das Wetter noch gut genug mit, um das Abschlussfestival mit Max Giesinger als Top-Star feiern zu können. Das bestätigte auch Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach, der auf dem Konzertgelände seinen Dienst versah.

Zum Abschluss noch ein erstes RNZ-Fazit zum Shuttleverkehr zwischen den Freudenberg-Parkplätzen und dem Festgelände: Es funktionierte. Wenngleich die Abbiegung von der Schloßgarten- in die Freudenbergstraße den Busfahrern eine Menge Können abverlangte.