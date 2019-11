Bärbel Morsch (l.) hatte die Führungsposition in der Diakonie 2015 bekommen und unter anderem viel Arbeit in den Kinderförderfonds und den Seniorenfonds gesteckt. Seit Anfang des Monats ist Hansjörg Rapp (r.) am Ruder. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. "Geschmeidiger Stabwechsel" in den Reihen des Diakonischen Werks Rhein-Neckar: Hansjörg Rapp ist jetzt Dienstherr von 65 Mitarbeitern, er hat die Geschäftsführung und Bezirksleitung im Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim von Bärbel Morsch übernommen. Morsch war ihrerseits als Nachfolgerin von Anne Hansch seit 2015 in der Weinheimer Beratungsstelle des Diakonischen Werks an vorderster Front tätig. Sie gilt unter anderem als eine der "Zieh-Mütter" des Kinderförderfonds und des Seniorenfonds Neckar-Bergstraße.

Gefragt und gefordert sah sich Morsch bereits in ihrem ersten Jahr als Geschäftsführerin. Hunderte geflüchteter Menschen mussten damals innerhalb kürzester Zeit untergebracht werden. "Ohne die vielen Ehrenamtlichen wären wir untergegangen", beschreibt sie im Nachhinein die damalige Situation: "Das Ehrenamt hat uns gerettet."

Thema Flüchtlinge: Keine Chance ohne Ehrenamt

Als Folge dieser bewegenden Zeit seien viele neue und wichtige Aufgaben entstanden, so Morsch: "Wir müssen wieder die Balance hinbekommen zwischen geflüchteten und sozial schwächer gestellten Mitmenschen." Die Kommunen seien dazu aufgefordert, eine gute Sozialpolitik zu machen.

Bereits seit der Jahrtausendwende hatte Morsch zunächst als Sozialarbeiterin in der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung sowie als Leiterin der Beratungsstelle in Schwetzingen für den Diakonie-Verband gearbeitet, ehe sie 2015 nach Weinheim wechselte.

Rapp lebt seit acht Jahren in Heddesheim. Er ist aus dem Schwäbischen und über die Pfalz in den Rhein-Neckar-Kreis gekommen. Als Diplom-Sozialpädagoge lag sein Schwerpunkt in Stuttgart in der dortigen Jugendarbeit, als Diplom-Pädagoge war in Landau sein Hauptaugenmerk auf die Themen Erwachsenenbildung und Betriebspädagogik gerichtet. Darüber hinaus kann der 54-Jährige mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der beruflichen Bildung und Beratung vorweisen. Die Organisation verschiedener Bildungs- und Integrationsmaßnahmen wie auch die Beratung unterschiedlicher Zielgruppen zählten ebenso zu seinen Aufgaben wie die Teamleitung, Implementierung und Umsetzung neuer Bildungs- und Beratungsangebote. Außerdem oblagen ihm die Abteilungs- und Fachbereichsleitung.

Die Weiterführung bewährter Beratungsangebote und deren weiterer Ausbau stehen auf Rapps "To do-Liste" ganz obenan. Gruppenangebote sowie Eltern- und Sprachcafés für Zuwanderer nennt er im Pressegespräch hierfür als Beispiele. Bevor es an neue Projekte geht, gelte es, vorhandene Bedarfe in der Region zu ermitteln. In Weinheim könne er mit Blick auf deren Qualität und Quantität auf ein breites und bewährtes Netzwerk vieler engagierter Akteure bauen, so viel habe er in den ersten Wochen seiner Einarbeitungszeit bereits festgestellt, freut sich Rapp auf seine Aufgaben. Weit obenan gesiedelt bleiben die Themen Schuldner- und Insolvenzberatung sowie die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich als gesellschaftliche Herausforderung. Allein im vergangenen Jahr wurden 475 Haushalte durch entsprechende Hilfestellungen begleitet.

"Vor allem dies sind Themen, wo man noch genauer hinschauen muss und neue Unterstützungsmöglichkeiten gefragt sind", so Rapp. Nicht zuletzt dürften ältere Menschen nicht abgehängt werden: "Wir müssen gesellschaftlich und in unserer Lobbyarbeit noch lauter werden und der Politik auf die Füße treten, damit sie endlich hinhört." Als starke Partner weiß die Diakonie hier unter dem Stichwort "Soziale Vielfalt" auch die vielen anderen sozialen Verbände und Institutionen an ihrer Seite: von der Arbeiterwohlfahrt bis hin zum Deutschen Roten Kreuz. Einen anderen Schwerpunkt sieht Rapp im Wohnungs- und Immobilienmarkt mit seinen steigenden Mieten und Kaufpreisen.

"Wohnen ist ein Grundbedürfnis, das in den vergangenen Jahren zu der sozialen Frage in Deutschland geworden ist", sieht sich Rapp im Einklang mit den vor Ort tätigen Schuldnerberatern Hanne Gartner und Christian Hahn. Wenn ein Haushalt 30 Prozent seines monatlichen Budgets für Wohnkosten ausgeben müsse, sei die sogenannte Mietbelastungsgrenze erreicht.