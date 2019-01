"Ich will den Wettbewerb gewinnen", sagt Shanice Porkar. Diesem Ziel ist sie seit Samstag ein Stück näher. Foto: Privat/Repro: Sturm

Ladenburg. (stu) Die 17-jährige Ladenburger Sängerin Shanice Porkar hat es geschafft: Sie zeigte bei ihrem Auftritt am Samstagabend in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" eine erstklassige Leistung, sodass alle vier Jurymitglieder sie mit einem klaren Ja in die nächste Runde schickten.

Mit dem "Recall"-Schein in der Hand fiel die glückliche Ladenburgerin nach ihrem Auftritt ihren Eltern Nicole und Hassan und ihrem Bruder Kian im Backstage-Bereich um den Hals. Für viele war ihr Weiterkommen keine wirkliche Überraschung.

"Ich werde Superstar 2019, weil ich eine besondere Stimme habe", war auch die 17-jährige Gymnasiastin schon vor ihrem Auftritt überzeugt. Die Präsentation des Songs "Sober" von Demi Lovato begeisterte nicht nur Jury-Chef Dieter Bohlen und Sänger Pietro Lombardi. Auch der aus der Nachbarschaft kommende Soulstar Xavier Naidoo nickte anerkennend, als er die bezaubernde Stimme der Ladenburgerin hörte. "Alla donn, mach’s gud", sprach der aus Mannheim-Wallstadt stammende Sänger die "Ladebergerin" im breitesten Kurpfälzer Dialekt an. Begeistert war auch Profitänzerin Oana Nechiti von der tänzerischen Ausdrucksweise der jungen Ladenburgerin.

Für sie ist der Weg bei DSDS - geht es nach ihren Wünschen - jedenfalls noch lange nicht zu Ende. "Ich will den Wettbewerb gewinnen", meinte Shanice, die über Nacht einem Millionenpublikum bekannt geworden ist.