Von Marion Gottlob und Annette Steininger

Hirschberg/Schwetzingen. Nun hat er es geschafft: Carsten Kissner aus Hirschberg hat den ersten Preis des 49. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises gewonnen. "Für Schauspieler gibt es den Oscar, für Köche den Michelin-Stern und für Goldschmiede den Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis", erklärt er. An dem internationalen Wettbewerb haben sich 100 Experten beteiligt, unter anderem aus Asien und Neuseeland. Die Jury hatte sich einstimmig für die Arbeit von Kissner entschieden: "Handwerklich eine grandiose Arbeit. Bis ins kleinste Detail perfekt ausgearbeitet."

Das preisgekrönte Werk von Carsten Kissner aus Gold, Platin und Brillanten ist Armband und Halsschmuck zugleich. Foto: privat

Das Motto des Wettbewerbs lautete dieses Mal "different faces". Der erste Preisträger Kissner hat diese Aufforderung wörtlich genommen und einen Schmuck geschaffen, der sich wie ein Chamäleon verwandeln kann. Die Arbeit kann als Armband, aber auch als Halsschmuck getragen werden. Sie ist aus Rot-, Rosé- und Gelbgold, Platin und 120 Brillanten gearbeitet. An einer zentralen Stelle findet man einen Brillanten mit einem Karat. Als Armband umschmeichelt der Schmuck aufgefächert den Arm seiner Trägerin. Sobald das Band geöffnet wird, kann es als extravaganter Halsschmuck verzaubern.

Wie lange hat Kissner an dem Schmuckstück gearbeitet? Er lächelt, denn er weiß es nicht. Er war zu vertieft in sein Tun: "Vielleicht 50 Stunden." Der gebürtige Heidelberger, der in Hockenheim aufwuchs, ist der erste Goldschmied in seiner Familie. Der Vater war Gerichtsvollzieher und die Mutter Grundschullehrerin. Doch sein Großvater verfügte schon über handwerkliche Fähigkeiten. "Er hat nach dem Krieg aus nichts etwas gemacht." Es war auch der Großvater, der dem Enkel während der Schulzeit ein Praktikum bei einem Goldschmied vermittelt hatte.

Foto: privat

So entschied sich Kissner nach dem Abitur für diesen Beruf. Er besuchte zwei Jahre lang die Goldschmiedeschule in Pforzheim und machte dann die Anschlusslehre bei dem angesehenen Goldschmied Michael Zobel, der in den vergangenen Jahrzehnten mit seinen Ideen für Furore sorgte. So hat er sich unter anderem an Vorbildern der alten Ägypter und Römer orientiert. Kissner sagt: "Ich habe viel bei ihm gelernt." Der Lehrer hat seinem früheren Schüler auch bereits zu dem Preis telefonisch gratuliert.

Helga Tritschler, die damalige Betreiberin der "Altstadt Galerie" in Weinheim, wurde auf Kissner aufmerksam und warb ihn ab. So gründete er dort eine Werkstatt, die er zudem leitete. Das ist auch der Grund, warum es ihn ins nahegelegene Hirschberg verschlagen hat, wo er - mittlerweile mit Familie - seit acht Jahren gerne lebt. "Ich bin Kurpfälzer", betont er im Gespräch mit der RNZ.

Foto: privat

In Schwetzingen hat er sich schließlich selbstständig gemacht. Seit 2015 findet man das Schmuck-Atelier mit der Galerie Kissner in der Carl-Theodor-Straße 8 D. Zu den Exponaten zählen viele eigene Arbeiten. Typisch für den Kissner-Stil ist eine gewisse kühle Eleganz, kombiniert mit einem Blick für das Ungewöhnliche. Außerdem findet man hier Stücke von kleinen Manufakturen. Kissner sagt: "Hier ist jedes Stück ein Unikat."

Kissner wurde zum dritten Mal bei dem großen Wettbewerb ausgezeichnet. Vor 15 Jahren bekam er den ersten Preis des Nachwuchs-Wettbewerbs, im Jahr 2008 erhielt seine Arbeit eine Belobigung. Er lächelt erneut: "Für das Handwerk des Goldschmieds braucht man handwerkliches Können, die Fähigkeit der Präsentation und ,Sitzfleisch’, denn manche Tätigkeiten brauchen einfach ziemlich viel Zeit." Etwas Geduld brauchen Interessierte auch noch, wenn sie das preisgekrönte Schmuckstück in der Region bewundern wollen. Aktuell ist es im Deutschen Edelsteinmuseum in Idar-Oberstein zu sehen, danach bei der Messe "Inhorgenta" und ab März dann wieder in Schwetzingen.

Das edle Schmuckstück kann man übrigens erwerben, wenn es auch nichts für den kleinen Geldbeutel ist: 28.000 Euro muss man hierfür in die Hand nehmen.