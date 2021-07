Revolverheld spielen am 9 Juli im Sportpark Leutershausen. Foto: Olaf Heine

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Aufgrund der neuen Corona-Verordnung für Baden-Württemberg können für die Konzerte von Johannes Oerding am Donnerstag, 8. Juli, um 19.30 Uhr, und Revolverheld am Freitag, 9. Juli, um 19.30 Uhr, im Sportzentrum Leutershausen zusätzliche Tickets angeboten werden. Das teilte der Veranstalter DeMi Promotion nun mit. Die zusätzlichen Karten für beide Veranstaltungen sind ab sofort über www.eventim.de erhältlich. "Wir freuen uns sehr auf die kommenden Auftritte dieser großartigen Künstler im Sportzentrum, und die Vorbereitungen laufen natürlich auf Hochtouren", so Dennis Gissel, Geschäftsführer der Agentur DeMi Promotion.

Zugang zu den Veranstaltungen haben nur Personen mit aktuellem Corona-Test, vollumfänglich Geimpfte oder Genesene. Eine Corona-Testeinrichtung befindet sich auf dem Veranstaltungsgelände. Es besteht Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen des Geländes und auf dem Weg zur Toilette. An den Plätzen kann die Maske abgenommen werden. Die Plätze dürfen während der Veranstaltung nur zur Toilettennutzung verlassen werden. Die Sicherheitsabstände sind einzuhalten. Speisen und Getränke können vom Sitzplatz aus bestellt und durch Personal an die Plätze geliefert werden.

Update: Montag, 5. Juli 2021, 20.17 Uhr

"Revolverheld" kommt im Juli nach Hirschberg

Hirschberg-Leutershausen. (RNZ/lyd) Sie gehören unangefochten zur Speerspitze der deutschsprachigen Popkultur: Revolverheld. Am 9. Juli spielen sie im Hirschberger Sportpark. Nach über 15 Jahren Bandgeschichte, fünf erfolgreichen Studioalben und unzähligen Charterfolgen wollen sie auch in diesem besonderen Jahr zusammen mit ihren Fans feiern, teilt der Konzertveranstalter Demi Promotions mit.

Zwar mit Abstand – aber nicht mit weniger Spaß an der Musik und dem gemeinsamen Erlebnis haben sie die Meilensteine ihres Schaffens wie "Halt dich an mir fest", "Lass uns gehen", "Spinner" und "Ich lass für dich das Licht an" ebenso im Gepäck wie ihren neuen Hit "Leichter".

Ausgelassen, in bester Spiellaune und mit einer ordentlichen Portion Humor begeistern sie ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Johannes Strate sagt nicht umsonst: "Wir sind eine Band, die immer schon unheimlich viel Energie hatte. Wir machen Leute gerne froh - gerade und erst Recht in diesen doch ungewöhnlichen Zeiten!"

"Das Wochenende in Leutershausen wird rund. Mit diesen beiden nationalen Top-Acts haben wir ein sensationelles Programm im Sportpark auf die Beine gestellt", sagt Dennis Gissel, Geschäftsführer der Agentur DeMi Promotion. Man hoffe auf einen ähnlichen Vorverkauf wie bei Johannes Oerding. Für dessen Konzert am 8. Juli gebe es nur noch wenige Resttickets.

Auch beim Revolverheld-Konzert können die Gäste beim Ticketkauf zwischen Liegestühlen und Klappstühlen in zwei unterschiedlichen Preiskategorien für je zwei Personen wählen. Die Veranstaltung findet unter den durch die Behörden zum Zeitpunkt des Konzerts vorgeschriebenen Hygienevorschriften und der maximalen Besucherzulassung statt.

Info: Tickets und alle Infos unter www.demi.de

Update: Montag, 3. Mai 2021, 10.09 Uhr

Johannes Oerding kommt nach Leutershausen

Der Pop-Sänger soll am 8. Juli ein Konzert im Sportzentrum geben. DeMi plant mit bis zu 1000 Zuschauern. Der Bürgermeister kann sich weitere Konzerte dieser Art vorstellen.

Mit „Lagerfeuer Acoustics“ geht der bekannte Pop-Sänger Johannes Oerding auf große Deutschland-Tournee – und kommt auch nach Hirschberg. Foto: Andreas Oetker-Kast

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Was für eine Nachricht: Der bekannte Singer-Songwriter Johannes Oerding gibt am 8. Juli im Leutershausener Sportzentrum ein Konzert. Er, der sonst auf den großen Bühnen Deutschlands steht, kommt ins beschauliche Hirschberg.

Nachdem Oerding im vergangenen Sommer das Hamburger Publikum mit 15 ausverkauften "Lagerfeuer Acoustics" begeistert hat, will der Superstar jetzt "eine ordentliche Schippe drauflegen" und bringt die "Lagerfeuer Acoustics" auf große Deutschland-Tournee. Die Konzertbesucher können sich demnach auf die großen Hits seines Nummer-eins-Albums "Konturen" freuen, Highlights aus seiner bisherigen Karriere, die eine oder andere Überraschung und all dies in einem speziellen Akustikgewand, "selbstverständlich unter Einhaltung aller geltenden Abstands- und Hygieneregeln", wie der Hirschberger Veranstalter DeMi-Promotion mitteilt.

"In der heutigen Zeit ist vieles neu, so auch die Location bei uns auf dem Sportgelände in Leutershausen. Dass es gelungen ist, bei diesem ,Kick-off’ einen nationalen Top-Künstler wie Johannes Oerding zu verpflichten, ist schon eine Sensation. Wir freuen uns sehr, dass dies gelungen ist und Johannes Oerding im Rahmen seiner Deutschland-Tournee auch hier bei uns in Hirschberg gastiert", sagt DeMi-Promotion-Geschäftsführer Dennis Gissel.

Für ihn ist das Konzert quasi ein Heimspiel. Es aber das erste Konzert, das die Agentur nun in Hirschberg organisiert. Sonst ist sie eigentlich in den umliegenden größeren Kommunen aktiv. Da Oerding schon ziemlich ausgebucht war, es nur am 8. Juli ging und DeMi die Voraussetzungen für eine Veranstaltung im Sportzentrum als gut erachtete, fiel die Wahl auf Leutershausen. "Ein Konzert von der Qualität hat es hier noch nicht gegeben", ist Gissel schon ein wenig stolz, den national bekannten Künstler, "der gerade durch die Decke geht", hierherzuholen.

Infrastrukturell seien noch ein paar Sachen zu klären, wie beispielsweise An- und Abfahrt oder der Standort der Bühne, aber generell sei das Sportzentrum für Veranstaltungen dieser Art gut geeignet. Zumal ein Großteil auch eingezäunt sei und sich dadurch der Einlass gut kontrollieren lasse. Geplant ist, von der Bühne aus zunächst 500 Liegestühle aufzustellen und dahinter weitere 250 bis 500 Klappstühle, erläuterte Gissel. Klar ist: Die Veranstaltung findet unter den durch die Behörden zum Zeitpunkt des Konzerts vorgeschriebenen Hygienevorschriften und der maximalen Besucherzulassung statt. Die Gäste können beim Ticketkauf zwischen Liegestühlen oder Klappstühlen für je zwei Personen wählen. Außerdem kann man sich via Gastro-App Getränke und Essen bequem an den Platz bestellen. Lange Schlagen an der Würstchen-Bude gibt es da nicht.

Er habe sich gefreut, als DeMi bei ihm angefragt habe, sagt Bürgermeister Ralf Gänshirt. "Ich habe spontan zugesagt." Es handele sich schließlich nicht nur um eine örtliche Firma, sondern auch um ein Unternehmen mit Erfahrung und bewährtem Konzept. Auch für eventuelle weitere Veranstaltungen dieser Art zeigte sich der Bürgermeister offen. "Wir müssen aber jetzt erst mal Erfahrungen sammeln." Ihm ist auch bewusst, "dass wir damit nicht überall auf Gegenliebe stoßen". Aber: "Hirschberg muss auch in der Lage sein, in überschaubarem Maß Veranstaltungen zu tragen und zu akzeptieren." Er sieht den Auftritt Oerdings auch als "wichtiges Signal für die Veranstaltungsbranche und die Künstler" in der Corona-Krise.

Info: Johannes Oerding am Donnerstag, 8. Juli, im Sportzentrum Hirschberg-Leutershausen. Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Ticketpreise ab 55 Euro pro Person zuzüglich Ticketgebühr. Der Verkauf ist am Montagabend gestartet. Karten gibt es unter www.demi.de oder über www.eventim.de.