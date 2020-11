Weinheim. (web) Das Bürgerbündnis "Weinheim bleibt bunt" und der Jugendgemeinderat haben am Sonntagnachmittag auf eine Gegendemo verzichtet. Dabei hatte die Initiative "Querdenken 6201" erneut zu Protesten gegen die Corona-Politik von Bund, Land und Stadt aufgerufen. Rund 100 Menschen fanden zur Abschlusskundgebung im Schlosspark zusammen.

"Die Ankündigung der sogenannten Querdenker, sich gerade jetzt erneut im Park zu versammeln, erfordert eine politische Antwort", teilten Bürgerbündnis und Jungpolitiker in einer Stellungnahme mit. Diese Antwort erfolgte schriftlich. "Weinheim bleibt bunt" und Jugendgemeinderat hätten es für unverantwortlich gehalten, am Sonntag – einen Tag vor weitreichenden Kontakteinschränkungen – zu Versammlungen aufzurufen, bei denen es unweigerlich zu Kontakten kommt. "Dieses Risiko muten wir den Weinheimern nicht zu. Lieber eine Aktion weniger, aber dafür einen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten", so die Kritiker der Querdenker".

Den "Querdenkern" wird "verantwortungsloses Handeln" vorgeworfen. Schon bei deren bisherigen Kundgebungen habe es weder Masken noch Abstände gegeben. "Wer angesichts der Dynamik des Pandemiegeschehens in den letzten Wochen und der hohen Infektionszahlen auch in Weinheim die Gefahren des Virus weiter verharmlost, kann kein Partner im demokratischen Dialog sein", so Bürgerbündnis und Jugendgremium. Es werde weiter über die "gefährliche Gruppierung" aufgeklärt.

Im Schlosspark gelte weiter die Maskenpflicht, in Kombination mit 1,50-Meter-Abstands-Regel, teilt die Stadt auf RNZ-Anfrage mit. Die Polizei habe die Abstands-Regel am Sonntag als eingehalten angesehen, da nur eine geringe Menge an Menschen anwesend war. Die Nicht-Pflicht zum Maskentragen – außer wenn 1,50 Meter Abstand gegeben sind – werde derzeit auch von Gerichtsurteilen gedeckt. Die weißen Rosen, die die "Querdenker" im Park verteilten, sind wie angekündigt vor dem "Haus" von OB Manuel Just gelandet: dem Rathaus. Inhaltlich wolle sie sich zur Weiße-Rosen-Symbolik nicht äußern, so die Verwaltung.