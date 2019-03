Weinheim/Mannheim/Freiburg. (dpa-lsw) Fridi Miller ist mit ihrem Einspruch gegen die Freiburger Oberbürgermeisterwahl vom vergangenen Jahr endgültig gescheitert. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim wies nach Angaben vom Mittwoch den Antrag der Frau auf Berufung gegen zwei Urteile der Vorinstanz zurück, die die Wahl für rechtmäßig erklärt hatten.

Damit ist Martin Horn (parteilos), der die OB-Wahl gewonnen hatte, rechtskräftig im Amt. Bis zur VGH-Entscheidung hatte er als Amtsverweser amtiert.

Die beiden Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Freiburg enthielten keine Rechtsfehler, teilte der VGH weiter mit. Die am Dienstag ergangenen Beschlüsse sind nicht anfechtbar.

Die Frau tritt landesweit bei Kommunalwahlen an und klagt regelmäßig gegen Wahlen. Zur Wahl in Freiburg war sie gar nicht erst zugelassen worden. Dagegen war sie juristisch vorgegangen. Bereits im Juli 2018 war sie vor dem VGH mit ihrer Klage gegen die Oberbürgermeisterwahl von Sindelfingen gescheitert. Auch gegen die OB-Wahl in Weinheim klagt Miller. Nun sogar in letzter Instanz.