Von Christina Schäfer

Hirschberg. Wenn man sich mit Peter Bickel unterhält, wundert man sich nicht, dass es ihn schon im Jugendalter zum Deutschen Roten Kreuz (DRK) zog. "Sport hat mich nicht so interessiert", ist dabei das eine, was man hört. Aber abseits von Fuß- oder Handball gab es noch ein gewichtiges Argument: Großonkel und Großtante, Vater und Bruder – sie alle sind im DRK. "Da war der Schritt nicht so weit", lacht Peter Bickel. Er folgt quasi einer Familientradition. Das schlägt sich auch in seinem Amt nieder. Bis zu seinem Tod ist es Peter Bickels Vater, der sich um das Material kümmert. Im Jahr 2000 übernimmt der Sohn als Materialwart. Er ist es bis heute.

Sein Einsatzgebiet ist die große Halle, zwischen DRK-Einsatzfahrzeugen und Anhängern. Hier lagert auf zwei hohen Metallregalen vom Feldbett über Zelte und Küchenausstattung alles, was man für Einsätze braucht. Peter Bickel hebt den Deckel des kleineren Anhängers. Eine Decke, eine Liege. "Da unten ist ein Zelt und hier", er zeigt auf einen Kasten in einer Ecke, "das ist das Notstromaggregat." Es ist die All-inclusive-Variante für den größeren Einsatz. "Wären wir in Ladenburg bei dem Brand des Chemieunternehmens vor einigen Wochen dabei gewesen, dann wäre der Anhänger möglicherweise zum Einsatz gekommen", erklärt Bickel ein Einsatzszenario. Dann steht man bereit – mit Verbandsmaterial, um Verletzungen zu versorgen. Oder die Feuerwehrangehörigen während ihres Einsatzes zu stärken. Töpfe in den Größen "groß und größer" stehen auf einem Regalbrett, auf einem anderen lagern Thermobehälter mit Kapazitäten für große Mengen Heißgetränke. All das wird auch genutzt für Blutspendetermine. Und nicht zuletzt zur Versorgung im Einsatzfall bei beispielsweise einer Autobahnsperrung im Winter mit Minusgraden. Dann werden Decken verteilt. Und heißer Tee.

Die Boxen mit Geschirr, Gläsern, Bechern auf der einen und die zusammengelegten Feldbetten und Zelte auf der anderen Seite – Peter Bickel weiß genau, was im Bestand ist. "Erfahrung" sei das. "Wir sind aber derzeit dabei, Inventarlisten anzufertigen", sagt er. Wobei er weiß, was er wohin verleiht – "und an wen", grinst Bickel. Er kennt die Verlässlichkeit seiner Leute offenbar sehr gut. Nach 20 Jahren als Materialwart ist auch das Erfahrung.

Im DRK ist Peter Bickel seit 1983. Damals noch im Ortsverein Leutershausen. Den hätte er zumindest namentlich gerne erhalten, als 2011 die Fusion kam. "Wenn wir Bürger selbst keinen Wert drauf legen, dann sind die Namen irgendwann weg." Wäre es nach ihm gegangen, hätte man eine Bereitschaft Hirschberg mit den Abteilungen Leutershausen und Großsachsen etabliert. Doch nach ihm ging es damals nicht – Bickels Stimme war die einzige Gegenstimme. Augenrollen hat er deswegen aber nicht geerntet: "Die haben das alle hingenommen, die wissen der Bickel ist ein Revoluzzer." Bei diesen Worten lacht Peter Bickel herzlich. Es sei ihm, wie er erklärt, tatsächlich nie um das Arbeiten der zwei Ortsvereine in dann einem gemeinsamen gegangen – "das haben wir schon lange zusammen gemacht".

Neben dem Ortsvereinsnamen hat sich in 37 Jahren aber noch mehr verändert, erzählt Bickel. In seinen Anfängen in der Bereitschaft gab es für den Dienst eine kleine Umhängetasche mit Verbandsmaterial. "Nicht so einen großen Rucksack, an dem du dir den Rücken verhebst", lacht er. Was er meint, zeigt er am Einsatzfahrzeug. Ein Rucksack, in dem vom Verband über Halsstütze bis hin zum Messgerät für Blutzucker oder Blutdruck und Beatmungsbeutel alles vertreten ist. "Sowas hatten wir damals nicht", verweist er auch auf einen Defibrillator, der im Einsatzwagen bereitliegt. Aber es sei gut, dass man über all das verfüge, sagt Bickel. Es geht schließlich im Einsatz auch um Menschenleben.

An seinen ersten Einsatz erinnert er sich noch. Er sei privat unterwegs gewesen. Auf der A 5 habe es kurz vor der Autobahnausfahrt Schriesheim einen Unfall mit einem Tanklaster mit Auflieger gegeben. Vater und Sohn wurden verletzt. "Ich habe mich um den Bub gekümmert", erinnert sich Bickel. In einem solchen Moment funktioniert er. Erst später, sagt er, käme die Verarbeitung. "In der Nacht", erinnert er sich. Da habe er wieder die Rufe des Jungen nach seiner Mutter im Kopf gehabt. Es sind Momente, die Peter Bickel nicht unbedingt oft erleben möchte – wie wahrscheinlich niemand im Einsatzdienst. Für ihn, sagt Peter Bickel, sei der schönste Dienst der, wenn er hingeht, sich langweilt und am Ende nach Hause geht, ohne was getan zu haben. "Denn das heißt, dass es den Menschen gut geht."

Peter Bickel sagt diese Worte ohne Pathos. Es ist ein nüchterner Mensch. Einer, der den Pieper, als er losgeht, kurz betrachtet und abschaltet – "Probealarm; wie jeden Dienstag um 18 Uhr" – und sich wieder völlig unaufgeregt dem Gespräch widmet. Doch wenn er lacht, dann ist das ehrlich. Und auch der leicht funkelnde Blick in seine Augen gibt etwas preis. Dann, wenn es um seine Kinder geht. Drei Töchter und einen Sohn hat er. Alle vier sind im DRK aktiv. "Wie der Vater, so der Sohn – ein altes Sprichwort wird hier ein zweites Mal real. "Gezwungen wurden sie nicht", grinst Bickel. Die Mädchen, sagt er, seien nicht mal alt genug gewesen für die DRK-Jugend, als der Wunsch aufkam. Mittlerweile ist das anders. Und Peter Bickel sieht es gern. "Stolz" sei er. Ob die Kinder so lange dabei sein werden, wie der Vater, bleibt abzuwarten. Er ist einer von drei Aktiven, die aus seiner eigenen Jugendgruppe übrig geblieben sind. "So lange wie es von der Gesundheit geht", will der 52-Jährige weitermachen. "Man muss ja was Sinnvolles tun mit seiner Zeit", sagt Peter Bickel. Und grinst dabei wieder.