Von Philipp Weber

Weinheim. "Die Unsicherheit bei den Betroffenen ist groß, und schnelle, unbürokratische Hilfestellungen sind notwendig." Das erklärte Jens Stuhrmann, Wirtschaftsförderer der Stadt, am Mittwoch auf RNZ-Anfrage. Vertreter von Hotellerie und Gastronomie, Immobilienmakler, Fahrlehrer und Friseure hätten sich zuletzt an die Wirtschaftsförderung gewandt. Aber auch die Betreiber von Kosmetikstudios, Lieferdiensten, Imbissbuden und Frisöre haben Probleme mit den Auswirkungen der Coronakrise. Nicht zu vergessen: Agenturen, die in Kommunikation, Messe- und Veranstaltungsorganisation tätig sind.

Es gehe bei allen Anfragen um konkrete Förderung und Unterstützungsangebote, sei es durch Kommune, Land oder Bund, so Stuhrmann. Bei den Hilfesuchenden handle es sich überwiegend um Soloselbstständige, Freiberufler sowie um Kleinstfirmen mit weniger als fünf Mitarbeitern, Auszubildende inklusive. "Von größeren mittelständischen Firmen habe ich bislang noch keine konkreten Anfragen erhalten." In enger Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises hat Stuhrmanns Stelle eine Infoplattform sowie eine Hotline eingerichtet: Diese sind unter www.rhein-neckar-kreis.de/coronahilfe zu erreichen.

> Auch Uli Sckerl, Landtagsfraktionsvize der Grünen, berichtet über erste Erfahrungen mit dem Beratungsangebot, das er eingerichtet hat. "Zahlreiche kleine Unternehmen haben sich am Dienstag schon gemeldet", erklärt er. Wenngleich er einräumt, dass es bei der Wirtschaftsförderung der Stadt wohl mehr waren. Deutlich wurde auch bei Sckerl, dass Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberufler dringend Soforthilfe benötigen. Die einmaligen Zuschüsse müssten nicht zurückgezahlt werden. "Dies soll helfen, dass laufende Kosten wie Miete oder Pacht bezahlt werden können", so Sckerl.

Kleine Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten erhalten einmalig bis zu 9000 Euro. Bei bis zu zehn Beschäftigten gibt es maximal 15.000 Euro, Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten bekommen bis zu 30.000 Euro. Das Antragsverfahren laufe ausschließlich elektronisch.

Das Wirtschaftsministerium des Landes wollte bis Mittwoch Antragsformulare bereitstellen. Am frühen Abend liefen allerdings noch Vorbereitungsarbeiten, wie auf der Webseite des Ministeriums zu lesen war. Wenn es so weit ist, können die Betroffenen die ausgefüllten Anträge bei den Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern abgeben. Dafür wird eigens eine Webseite eingerichtet, die die Anträge hochladen kann. Eine Mitgliedschaft in einer der Kammern ist nicht erforderlich. Die Anträge werden an die Landes-Bank weitergeleitet. Die Überweisung der Finanzhilfen erfolgt direkt auf das Konto der Antragsteller.

Sckerl bietet am Freitag, 27. März, 19 bis 20 Uhr, eine weitere Telefonsprechstunde rund um die Coronakrise an. Telefon 06201/ 95 90 89.

> Seine Abgeordneten-Kollegin Julia Philippi (CDU) beteuert dagegen, jederzeit erreichbar zu sein. "Ich habe mich bewusst entschlossen, keine zeitlich beschränkte Telefonsprechstunde anzubieten. Zu meinem Verständnis als Landtagsabgeordnete gehört es, dass ich jederzeit über meine private Telefonnummer und meine persönliche Emailadresse erreichbar bin." Sofern sie nicht abnehmen könne, rufe sie zeitnah zurück.

Die Zahl der Bürger, insbesondere auch von Unternehmern, die sich in den letzten zwei Wochen gemeldet habe, sei deutlich höher als sonst. Neben Soforthilfen gehe es um die Lage der Landwirte, die dringend Erntehelfer suchen, um die Unterstützung von Menschen in der Risikogruppe und um die Ausstattung des medizinischen Personals. Auch kulturelle Einrichtungen greifen auf die Hilfe der kulturpolitischen Sprecherin der CDU-Fraktion zurück. Sie ist erreichbar unter Telefon: 06221/ 86 45 61 oder per E-Mail an: julia.philippi@cdu.landtag-bw.de.