Von Philipp Weber

Weinheim. Etwas geringere Einschränkungen für viele Geimpfte, mehr Druck auf wenige Ungeimpfte. Zugegeben: Diese Beschreibung des 2G-Optionsmodells ist gewagt. Fakt ist jedoch, dass das Land seit Mitte Oktober Veranstalter ermuntert, nur noch Gäste mit Corona-Schutzimpfung sowie Genesene einzulassen. Denn im Gegenzug lockt die Aufhebung verschärfter Kapazitätsgrenzen. Die RNZ hat sich in dieser Woche in Weinheims Clubszene umgehört. Dort bietet sich das Optionsmodell wohl am ehesten an. Ergebnis: Das Café Central und der Beat Club setzen schon auf 2G, Muddy’s Club will jetzt ebenfalls nachziehen.

> Muddy’s Club: "Die Teilnahme an unserer letzten Veranstaltung am Freitag vergangener Woche war noch für Geimpfte, Genese und Getestete möglich", erklärt Norbert Jahn, Zweiter Vorsitzender des Blueskellers: "Wir wollen aber auf 2G runter- beziehungsweise hochgehen." Beim letzten Clubabend mit 3G seien nur drei Getestete da gewesen, 70 Besucher waren unter diesen Bedingungen erlaubt. Die Maximal-Kapazität liegt bei 120. Der Clubkeller sei bereits einem Hygienekonzept unterzogen worden. Dennoch seien die Räume nicht auf Pandemiezeiten ausgelegt, räumt Jahn ein: So findet das Format "Blue Dance Night" weiterhin nicht statt. In diesen Nächten wird der Club brechend voll, so Jahn. Er hofft, dass im Februar oder März wieder eine "Blue Dance Night" übers Parkett gehen kann. Für die nähere Zukunft ist am Freitag, 19. November, ein Abend mit Gitarrist Ax Genrich geplant. Zwei Wochen später kommt Sänger Sebastian Strodtbeck. Ein Programm könnte es noch für Freitag, 12. November, geben. Es laufen noch Absprachen.

Die Verantwortlichen wollen sich im November zusammensetzen, um zu erörtern, ob der Club in Virenfilter investiert. Die Geräte könnten in der Winterpause, die Muddy’s Club in weiten Teilen des Dezembers und Januars hält, organisiert und eingebaut werden.

> Café Central: Der Kalender von Impresario Michael Wiegand ist prall gefüllt. Er setzt seit dem 15. Oktober auf das 2G-Modell. "Alles andere ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn", erklärt er. Wenn drinnen gefeiert und getanzt wird, geht es selbst in der Corona-Basisstufe – also bei eher normaler Auslastung der Kliniken – für Ungeimpfte nicht ohne PCR-Tests. Die seien so teuer, dass sie kaum einer bezahlt, um einmal feiern zu können.

Wiegand ist sich sicher, dass er mit der Anwendung der neuen Option der großen Mehrheit seiner Kundschaft gerecht wird: "Ich habe Anrufe und Mails bekommen: Dem einen oder anderen würde der Besuch leichterfallen, wenn die 2G-Regelung gilt." Auf der anderen Seite habe es nur sehr wenige Proteste gegeben. Insgesamt erlebe er das Publikum im "Central" als sehr diszipliniert, lobt Wiegand. Die Bedingungen, unter denen der Club arbeiten konnte, wechselten. Aber selbst bei Veranstaltungen, die nur im Sitzen und mit Maske zu erleben waren, musste er so gut wie niemanden an die Spielregeln erinnern. Inzwischen darf im Hauptraum und an der Bar ohne Mund-Nasen-Schutz gefeiert werden, auf den Gängen und Klos der alten Uhlandschule gilt die Maskenpflicht aber noch.

Außerdem hat das "Central" von einer Förderung des Bundes profitiert und Virenfilter angeschafft.

> Beat Club: Der Club im Gewölbekeller der Villa Titiana wendet schon seit längerer Zeit "freiwillig" eine 2G-Regelung an. Ihm gehe es um die volle Auslastung des 90 Quadratmeter kleinen Kellers, schreibt Programmchef Rolf Schmidlin. Bei 3G wäre dies ebenso problematisch wie die Maskenpflicht und das Thema Tanzen. Die Veranstaltungen hätten nicht so organisiert werden können, wie sie seit dem Saisonstart Ende September laufen. Es sei "auf keinen Fall" beabsichtigt, Ungeimpfte auszugrenzen, betont er. Aber seine vordringlichste Aufgabe bestehe nun einmal darin, die besten Möglichkeit für den Club auszuloten. Für ihn heiße das – gerade angesichts der aktuellen Verordnung – Folgendes: 2G oder gar nicht erst aufmachen.

Man habe den Eingang nun eigens auf die Nordseite der Villa Titiania verlegt, der Ausgang deutet weiter gen Straße. Außerdem müssen sich Gäste vorab anmelden. Die nächste Veranstaltung ist die ABC-Revivalparty am Freitag, 29. Oktober. Schmidlin legt dann als "DJ Rockin’ Rolf" auf. Und wie sieht es mit Virenfiltern aus?

Die Antwort kling bitter: "Beim Beat Club handelt es sich um einen Verein." Die Veranstaltungen seien auch für die Organisatoren rechtlich eine "Freizeitbeschäftigung". Darum falle man bei allen Hilfen durchs Raster und erhalte keine Unterstützung.