Ladenburg. (krs) Das Landratsamt hat den Kommunen am Wochenende eine Musterallgemeinverfügung als Reaktion auf die steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus zukommen lassen. Nachdem der kritische Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis am Samstag überschritten wurde, müssen nach Vorgabe des Landes beschränkende Maßnahmen ergriffen werden. Die Stadt Ladenburg hat die Maßnahmen an die Römerstadt angepasst. Gültig ist diese Allgemeinverfügung ab Dienstag, 27. Oktober und gilt zunächst bis zum 31. Dezember.

Demnach muss auf dem Neckartorplatz und den benachbarten Grünflächen, im Umfeld der Zu- und Abgänge des Bahnhofsgeländes sowie im Bereich der öffentlichen Bushaltestellen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Generelle Maskenpflicht besteht nun im Bereich des Marktplatzes zu Wochenmarktzeiten, in Warteschlangen vor Verkaufsstellen, Gaststätten, Cafés, Eisdielen, Poststellen, Abholdiensten und Ausgabestellen der Tafeln. Eine Schlange definiert die Stadt als "mehr als eine wartende Person". Ebenso ist vor Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben und vor Verwaltungsgebäuden ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Beim Betrieb von Gastronomieeinrichtungen weicht die Allgemeinverfügung von der Rechtsverordnung des Landes ab. Zwischen 23 und 6 Uhr besteht nun eine Sperrstunde, die den Betrieb von gastronomischen Einrichtungen untersagt. Außerdem darf während dieser Zeit im gesamten Bereich um den Wasserturm ab der Neckarstraße, um die öffentliche Toilettenanlage, die Festwiese mit allen Wegen und Sitzmöglichkeiten bis zum Bury-Denkmal inklusive der Treppenabgänge zum Neckar sowie in der Grünanlage "Benzpark" kein Alkohol getrunken werden.

"Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase der zweiten Welle, daher ist es von großer Bedeutung, dass die Infektionszahlen so niedrig wie möglich gehalten werden, denn die kalte Jahreszeit beginnt ja erst", sagt Bürgermeister Stefan Schutz. Er appelliert an die Bürger, soziale Kontakte zu reduzieren. Aktuell sind in Ladenburg neun Personen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 26. Oktober).

Info: Die Allgemeinverfügung für Ladenburg lässt sich auf der Homepage der Stadt einsehen unter: www.ladenburg.de/aktuelles/neuigkeiten