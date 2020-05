Weinheim. (keke) In der Corona-Krise gelten ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen als Risikogruppen. Doch was macht dies mit den Betroffenen? Das fragten sich Mitglieder des Stadtseniorenrates. Einen Einblick in ihr Befinden gab die 78 Jahre alte Gerda Edelmann in einem Videogespräch mit Sonja Kühn und Senta Amann, das der Stadtseniorenrat der Öffentlichkeit zur Verfügung stellte.

Frau Edelmann, Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte: "Wir müssen ganz besonders alte Menschen schützen" Was macht diese Aussage mit Ihnen?

Die Aussage behagt mir nicht. Es gibt nicht "die Alten". Wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis umschaue, gibt es Unterschiede. Einige sind jünger, andere älter als ich. Und sie sind ganz unterschiedlich, was ihre Gesundheit anbelangt. Man kann uns nicht über einen Kamm scheren.

Wie hat sich das Leben für Sie verändert?

Mein Leben hat sich in vielen Teilen gravierend verändert. Ich muss überlegen: Kann ich das? Darf ich das? Viele Dinge fallen weg. Normalerweise bin ich zum Gottesdienst, zur Chorprobe, ins Fitnessstudio gegangen. Ich bin aktiv in der Nachbarschaftshilfe. Das kann ich jetzt alles nicht machen. Ich darf nicht zu meiner Familie, kann meine Freundinnen nicht besuchen. Zu meinem Enkel habe ich nur per Video, Telefon und Whatsapp Kontakt. Meine Tochter, meinen Enkel in den Arm zu nehmen, das fehlt mir sehr.

Wie regeln Sie Ihren Einkauf?

Anfangs war ich noch selbst einkaufen. Eine Kassiererin sagte: "Haben Sie denn niemand, der für Sie einkauft?" Das war ein komisches Gefühl. Seither kauft meine Tochter einmal pro Woche für mich ein. Das ist eine große Einbuße, dass ich nicht einkaufen kann, wann und was ich möchte.

Wie kommunizieren Sie mit Kindern, Enkelkindern, Freunden?

Ich telefoniere täglich mit meiner Tochter und kommuniziere mit meiner Familie und meinen Freundinnen per Whatsapp. Ich telefoniere mehr und intensiver. Zum Glück habe ich mir zum 75. Geburtstag ein Smartphone gewünscht. Jetzt ist es ein Segen. Diese Kommunikation ist ein gewisser Ersatz. Es wäre gut, wenn alle alten Menschen ein Smartphone hätten. Es liegen bestimmt viele ausrangierte Geräte in Schubladen. Es wäre schön, wenn diese an Menschen weitergegeben würden, die sich so etwas nicht leisten können.

Wochenlang hatten Friseure geschlossen. Wie haben Sie sich beholfen?

Ich habe mich notgedrungen angepasst und frisiere mich ein bisschen anders. Glücklicherweise war ich noch kurz vor der Schließung beim Friseur.

Sportvereine und Fitnessstudios haben noch geschlossen. Wie halten Sie sich fit?

Auf Bayern 3 gibt es täglich 15 Minuten Telegymnastik. Die mache ich jeden Tag mit. Dazu halte mich mit Fahrradfahren und Laufen fit. Zu meinem Programm gehört es, einmal täglich rauszugehen. Gestern war ich mit einer Freundin vier Stunden von Siedelsbrunn zur Stiefelhütte wandern. Schade war es, dass wir mit getrennten Autos fahren mussten und die Belohnung einer Einkehr ausfiel. Aber ein Picknick ist auch eine nette Erfahrung.

Was fehlt Ihnen am meisten?

Die Umarmungen. Spontane Entscheidungen. Ich will niemanden gefährden und auch mich keiner Gefahr aussetzen. Und den Spiele-Nachmittag mit meinen Freundinnen vermisse ich sehr.

Viele ältere Menschen fühlen sich in die Ecke gedrängt. Sehen Sie das auch so?

Nein. Derzeit werden alle bevormundet. Es betrifft alle, nicht nur die Älteren.

Fühlen Sie sich isoliert?

Nicht direkt. Ich kann mit meinen Freundinnen telefonieren, Rad fahren und spazieren gehen, immer mit Abstand.

Wer hilft Ihnen?

Meine Tochter. Sie kauft für mich ein. Meine Nachbarn fragen, wenn sie einkaufen gehen, ob sie für mich etwas mitbringen können. Ich habe außerdem Masken bekommen. Damit kann ich wieder kleine Einkäufe selbst machen.

Gab es amüsante Begebenheiten in der Corona-Zeit?

Das Erlebnis in meinem letzten Urlaub auf Langeoog, zu Beginn der Reise-Einschränkungen, werde ich nicht so schnell vergessen. Meine Freundin und ich saßen auf einer Bank im Hafen. Wir genossen die Sonne, das Inselbähnchen kam an. Menschen strömten heraus, auf die Fähre. Es war eine sehr komische Situation. Wir dachten, das sind aber viele. Es stellte sich heraus, dass es Touristen waren, die bereits wegen Corona die Insel verließen.

Welche Gedanken helfen Ihnen?

Ich hoffe und glaube fest daran, dass die Corona-Krise bald vorbei geht.

Info: Der Stadtseniorenrat ist unter der Nummer 06201/ 18 43 90 oder per E-Mails unter stadtseniorenrat-weinheim@gmx.net zu erreichen.