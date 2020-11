Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. "Ich dachte, eigentlich wären wir schon weiter", sagt Ergotherapeutin Elke Kumar fassungslos nach einem recht großen Behörden-Informationschaos. Die Patientin einer ihrer Mitarbeiterinnen war positiv auf Corona getestet worden. Wie chaotisch es danach weiter ging, hat sie der Rhein-Neckar-Zeitung geschildert.

Hintergrund Update: Flussdiagramm zu Infektionsrisiko überarbeitet Rhein-Neckar. (ans) Widersprüchliche Informationen erhielten eine Leutershausener Ergotherapiepraxis und deren Mitarbeiterin, die eine später Corona-positiv getestete Patientin behandelt hatte, vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises (die RNZ [+] Lesen Sie mehr Update: Flussdiagramm zu Infektionsrisiko überarbeitet Rhein-Neckar. (ans) Widersprüchliche Informationen erhielten eine Leutershausener Ergotherapiepraxis und deren Mitarbeiterin, die eine später Corona-positiv getestete Patientin behandelt hatte, vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises (die RNZ berichtete am 6. November). Auch das Flussdiagramm gab keinen Aufschluss darüber, wie hoch das Infektionsrisiko ist, wenn beide Seiten einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Der Kreis hat das Flussdiagramm nun aber nach der RNZ-Anfrage mit Hinweisen zum Mund-Nasen-Schutz ergänzt, weshalb auch bei der Berichterstattung das neue Diagramm (Stand: 4. November) beigefügt war. "Unser Gesundheitsamt nimmt gerne Anregungen und Verbesserungsvorschläge auf und setzt diese dann zeitnah um – so auch die Anpassung des Flussdiagramms auf unserer Homepage", teilte dazu Sprecherin Silke Hartmann mit. Erfährt man, dass man Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten Sars-CoV-2-Infektion hatte, "sollte man sich rechtzeitig eigenverantwortlich in die sogenannte Selbstisolation begeben und weitere Kontakte im privaten oder beruflichen Umfeld möglichst meiden", rät Dr. Andreas Welker, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamts, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, in einer Pressemitteilung. Info: Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landratsamt hat auf der Homepage des Rhein-Neckar-Kreises nun zudem ein umfassendes Informationsangebot für Firmen und Unternehmen aufgebaut. Zu finden ist es unter der Adresse www.rhein-neckar-kreis.de/coronahilfe.

[-] Weniger anzeigen

Am 21. Oktober kam eine Frau zu einer halbstündigen Behandlung in die Praxis von Kumar. Hände und Flächen wurden vorher wie nachher desinfiziert. Sowohl die Patientin als auch die Mitarbeiterin, die sie behandelte, trugen einen gängigen Mund-Nasen-Schutz. "FFP2-Masken tragen wir dann, wenn wir Pflegeheime besuchen oder Patienten betreuen, die von der Maskenpflicht befreit sind", erläutert Kumar.

Zwei Tage nach dem Besuch in der Praxis hatte die Patientin erste Symptome einer Corona-Erkrankung und ließ sich daraufhin testen. Am 29. Oktober nachmittags rief sie die Mitarbeiterin von Kumar an, die sie behandelt hatte: Der Corona-Test war positiv. Die Angestellte wiederum informierte umgehend Kumar. "Die Aufregung war schon groß", erzählt die Ergotherapeutin rückblickend.

Vor allem war die Frage: Was ist nun zu tun? Zwar hatte Kumar schon mal eine Mitarbeiterin, die in Quarantäne musste, aber da hatte sich das Krankenhaus, bei dem diese hauptberuflich tätig ist, um alle Formalia gekümmert. Die Ergotherapeutin war dennoch nicht unvorbereitet, hatte sich das Flussdiagramm des Rhein-Neckar-Kreises ausgedruckt, das deutlich machen soll, wann man am besten das Gesundheitsamt kontaktiert.

Dieses Diagramm fragt auch: "Hatten Sie mindestens 15 Minuten direkten Kontakt (weniger als zwei Meter Abstand) zu der Person, zum Beispiel in einem direkten Gespräch?" Antwortet man darauf mit "Ja", gilt man als Kontaktperson der Kategorie eins mit höherem Infektionsrisiko und sollte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises kontaktieren. Jetzt fragten sich aber Kumar und ihre Mitarbeiterin: Gilt es auch als "direkter Kontakt", wenn beide Beteiligten Maske trugen? Um herauszubekommen, was nun zu tun ist, versuchte Kumar am Donnerstag, 29. Oktober, gegen 16.20 Uhr, das Gesundheitsamt zu kontaktieren. Die entsprechende Hotline war aber nur bis 16 Uhr besetzt, also keine Chance.

Daher probierte sie es beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst – und hing erst mal in der Warteschleife, aus der sie sogar zwischenzeitlich wieder rausflog. Als sie dann endlich jemanden am Apparat hatte, konnte derjenige auch nicht sagen, ob man nun mit Mund-Nasen-Schutz "direkten Kontakt" gehabt habe. Auskunft hierüber könnte nur das Gesundheitsamt erteilen.

Am darauffolgenden Tag, 30. Oktober, erreichte die Mitarbeiterin nach mehrmaligen Versuchen, Warteschleifen und Ansagen die Hotline des Gesundheitsamtes. Dort hieß es, sie solle erst mal zu Hause bleiben und bekam einen Termin im Testcenter in Reilingen für den späten Vormittag.

Dort machte sie schließlich den Corona-Test und erhielt die Info, das Ermittlerteam würde sich bei ihr melden. Was sie dort nicht bekam: Einen Nachweis für die Quarantäne. Dafür sei das Gesundheitsamt zuständig. Dieses wiederum habe aber dann gesagt, dafür sei das Testcenter zuständig.

Für Kumar ist das nicht ganz unwichtig, denn mit diesem Schreiben kann sie den Lohnausfall geltend machen. Letztlich sagte das Gesundheitsamt, man könnte etwas ausstellen. Die Mitarbeiterin erhielt dann, wie angekündigt, eine Mail mit einem Link zu Verhaltensregeln. Doch der Link funktionierte nicht. "So was muss man doch überprüfen", wunderte sich Kumar.

Sie selbst hing in der Luft, wusste nicht, wie lange ihre Mitarbeiterin ausfällt. Auf erneute Nachfrage beim Gesundheitsamt erhielt die Mitarbeiterin letztlich die Auskunft, dass es doch keinen Quarantäne-Bescheid gebe. Sie könne sich ja von ihrem Arzt krankschreiben lassen. "Ein Unding", findet Kumar. Schließlich war ihre Mitarbeiterin ja nicht krank.

Am Samstag, 31. Oktober, passierten zwei Dinge: Das Test-Ergebnis lag vor. Die Mitarbeiterin hatte kein Corona. Und auf Mail-Nachfrage von Kumar, wie mit der Quarantäne umzugehen sei, antwortete das Gesundheitsamt (Mail liegt der RNZ vor): Beide hätten ja während der Behandlung einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Die Mitarbeiterin sei daraufhin als Kontaktperson zweiten Grades eingestuft worden. "Diese Personengruppe bedarf keiner Quarantäne, sondern hat die Aufgabe, sich hinsichtlich Covid-19-Symptomen zu beobachten." Insofern gelte für die Mitarbeiterin, dass sie sich in häusliche Quarantäne begeben habe, "für die es keine Erstattungspflicht der Ausfalltage gibt".

Kumar geht es weniger um die Kosten, die ihr nun für den Ausfall der Mitarbeiterin an einem Freitag und Samstag entstanden sind. Auch wenn das ärgerlich ist. Sie will auch mit dem Fall nicht in der Vergangenheit "wühlen", sondern darauf aufmerksam machen, damit in solchen Fällen künftig besser und klarer kommuniziert wird. "Das ist doch gerade in der momentanen Situation besonders wichtig." Eine bessere Erreichbarkeit der Hotline, funktionierende Links sowie eindeutige Aussagen wären aus ihrer Sicht wünschenswert. Sonst würde man doch nur Misstrauen schaffen.

Die Ergotherapeutin wundert sich auch darüber, dass ihre Mitarbeiterin nur als Kontaktperson zweiten Grades eingestuft worden ist, denn schließlich tragen die Menschen mittlerweile vielerorts Masken. Wie da zwischen direktem und indirektem Kontakt unterschieden wird, ist ihr unklar. Auch die Mitarbeiterin ist noch verunsichert: "Ich fühle mich von Amtsseite im Stich gelassen; die letzten Tage waren die absolute Hölle."

Aus Sicht des Gesundheitsamtes ist die Sachlage klar: "Bei konsequentem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes durch Behandler und Patient erfolgt in der Regel keine Einstufung als Kontaktperson eins", heißt es in einer weiteren Mail, die Kumar auf ihre Anfrage hin von der Behörde erhalten hat.

Auf RNZ-Anfrage erläutert der Rhein-Neckar-Kreis: "Zunächst einmal gilt Kontakt mit und ohne Maske als ,direkter Kontakt’." Eine Einstufung als Kontaktperson Kategorie eins oder zwei erfolge nach Befragung und individueller Beurteilung der Situation durch das Ermittlungsteam des Kreises und auf der Basis der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Entsprechend der Vorgaben des RKI seien Personen, die auch beim persönlichen Kontakt beiderseitig Mund-Nasen-Bedeckung tragen, "grundsätzlich lediglich Kontaktperson der Kategorie zwei".

Der spezielle Fall aus Hirschberg ist dem Rhein-Neckar-Kreis laut Sprecherin Silke Hartmann nicht bekannt. Denn Kontaktpersonen der Kategorie zwei würden bei ihnen nicht im System geführt.

Es gehöre zu den standardmäßigen Empfehlungen des Kreises, dass Kontaktpersonen, die sich in Ermittlung befinden, beziehungsweise Personen, die auf ihr Testergebnis warten, ihre sozialen Kontakte soweit als möglich minimieren sollen. "Es handelt sich dabei um eine Empfehlung zur sozialen Isolation – dies ist keine behördlich angeordnete Quarantäne", betont Hartmann. Der Quarantänebescheid werde vom Gesundheitsamt erstellt. Auf den nicht funktionierenden Link angesprochen, sagt die Sprecherin: "Wir haben verschiedene Qualitätssicherungsmaßnahmen im Gesamtprozess der Ermittlungen sichergestellt. Dazu gehört auch die regelmäßige Prüfung der versandten Links." Auf die Frage, ob über eine Verbesserung der Erreichbarkeit der Corona-Hotline nachgedacht wird, antwortet Hartmann: "Wir analysieren kontinuierlich die Erreichbarkeit unserer Hotline und passen diese notwendigenfalls an."

Elke Kumar hat zwar Verständnis für die sicher auch schwierige Situation beim Gesundheitsamt, hofft aber nun, dass sich etwas ändert. "Wir haben ja Verantwortung, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Patienten." Sie betont, dass sich in ihrer Praxis aber keiner Sorgen machen muss. Es wird auf große Abstände im Wartebereich geachtet; Angehörige sollen lieber draußen bleiben. Umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen sowie Mund- und Nasen-Schutz gehören hier zum Alltag.

Kumar bietet für besorgte Patienten zudem Video-Therapie an; seit Kurzem ist dies auch für gesetzlich Versicherte möglich. Allerdings ließen sich dadurch nicht alle ergotherapeutischen Behandlungen ersetzen, zudem fehle zu Hause oft die entsprechende Ausrüstung, gibt Kumar zu bedenken.

Kommunikation ist aus ihrer Sicht jedenfalls ein wichtiger Baustein für Sicherheit und Orientierung. Das wünscht sie sich auch von Behördenseite. Denn: "Wenn das im Amt doch so eindeutig ist, hätten wir uns gefreut, wenn uns genau diese Info im Telefongespräch mitgeteilt worden wäre – statt uns zwei Tage lang mit widersprüchlichen Informationen zu versorgen und mich mit zwei Tagen Lohnzahlung sitzen zu lassen."