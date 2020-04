Hirschberg. (mpt/kaz) Auf die Pflicht folgt die Kür, aus der Maske für Mund und Nase wird Mode. Auch das Jugend-Mode-Label "van Heyden" krempelt die Ärmel hoch – und verkauft neben T-Shirts und Pullovern nun handgemachte Atemschutzmasken. "Ich und meine Freundin nähen selbst", verrät Noah Singer. Auf die Idee kamen der Hirschberger und seine Freundin Jara-Sophia Forschner am Mittwoch: "Meine Eltern haben verzweifelt Masken gesucht, auch für die Großeltern." Also kauften sie Stoffe und legten Näh-Nachschichten ein.

Drei Kriterien galt es zu erfüllen: Ein angenehmes Durchatmen soll möglich sein, die Maske muss sitzen, aber auch ein schönes Design haben. Die Motive variieren: von Bienen und Blümchen über Wellen bis hin zum Karo-Muster: "Die Gesundheit ist das oberste Ziel. Aber wir wollen den Weg dahin attraktiver machen. Die Masken sollen keine Klinikatmosphäre erzeugen. Wenn es cool ist, erreichen wir jüngere Menschen."

Über 100 Masken haben sie schon verkauft. Der aus Baumwolle gefertigte und waschbare Mundschutz wird persönlich und kostenfrei in Weinheim und näherer Umgebung nach Hause geliefert. Auch Luca Heyden, der ursprüngliche Namensgeber des Labels, klinkt sich ein. "Schützt euch, eure Familie und euer Umfeld. Denkt an eure Omis und Opis. Seid Vorbild, tragt Masken. Nicht nur, weil ihr müsst, sondern für uns alle." Infos gibt es unter www.vanheydenclothing.de oder unter Telefon 0173/ 1 53 65 07.

"Aktuell verfügbar: Modell Buchenweg!" Unter dieser Überschrift stellt Martin Mosetter auf seiner Webseite das Projekt "Nachbarschaftsmasken für Hirschberg" vor. Er hat im Bekanntenkreis dafür geworben, Stoff-Masken zu nähen und diese "von privat zu privat" zu verkaufen. Sein Aufruf, sich damit ein Taschengeld dazuzuverdienen, richtet sich an Rentner, Jugendliche oder an jene, die sich in Kurzarbeit befinden. Anleitungen gebe es im Internet reichlich, sagt er. An die Macher ergeht die Aufforderung, dass die Masken aus unbedenklichem Stoff bestehen, gut verarbeitet, bei 60 Grad waschbar sein und "den Kundengeschmack treffen" müssen. Mosetter liefert kostenlos aus, per E-Bike. Wer anliefert, erhält bei Verkauf sechs Euro pro Stück. Infos gibt es per Mail unter masken@mosetter.com oder am Telefon unter 0157/ 34 39 67 01.