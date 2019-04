Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Wie anfällig Versorgungs- und damit auch soziale Systeme sind, zeigten jüngst zwei Beispiele: In Dossenheim führte bläuliches Wasser - Gott sei Dank harmlos, wie sich herausstellte - zu Trinkwasserverbot und Hamsterkäufen beim Mineralwasser. In Ilsfeld im Kreis Heilbronn kippte ein Chemieunfall das Ökosystem der Schozach, sofort wurden vorsorglich auch die Trinkwasserbrunnen abgeschaltet, Wasser kommt derzeit ausschließlich vom Bodensee. Mit dem Eintritt der Schozach in den Neckar soll die chemische Basis für Reinigungsmittel offenbar unbedenklich verwässert worden sein.

Edingen-Neckarhausens Katastrophe hieß Trifluoracetat (TFA). Seit Herbst 2016 beschäftigen sich die Kommunen am Neckar mit dem Stoff, der das Grundwasser belastet. Ursächlich hierfür sind Einleitungen der Firma Solvay aus Bad Wimpfen mit Genehmigung des Regierungspräsidiums in Stuttgart. Zwischenzeitlich hat Solvay die Einleitung drastisch reduziert.

Anbindung ans Mannheimer Netz kostet eine Million Euro

In Edingen-Neckarhausen, wo die TFA-Belastung anfangs deutlich über dem vom Umweltbundesamt gesetzten Maßnahmenwert von zehn Mikrogramm pro Liter lag, sinken die Werte zwar - wobei der Maßnahmenwert zwischenzeitlich auf 30 Mikrogramm erhöht wurde -, allerdings wird TFA als Modellfall für mögliche künftige Belastungen betrachtet.

Ob TFA toxisch ist, wird derzeit in einer Tierversuchsstudie überprüft. Nach deren Abschluss wird das Umweltbundesamt einen Leitwert für TFA festlegen. Im Gegensatz zum derzeit geltenden Maßnahmenwert von 30 Mikrogramm pro Liter fußt ein Leitwert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und ist rechtlich bindend.

Angesichts der Frage, was da noch so an Stoffen im hoch industrialisierten und von der Landwirtschaft beeinflussten Neckar lauert, hat der Gemeinderat nun für den Notfall ein zweites Standbein zur Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser beschlossen. Mit der Empfehlung an den Wasserversorgungsverband "Neckargruppe", eine Anbindung ans Mannheimer Wassernetz zu schaffen, folgte das Gremium bei zwei Enthaltungen seitens der CDU einem Antrag der Unabhängigen Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern (UBL) vom Oktober 2018.

Der Wasserversorgungsverband, dem neben Edingen-Neckarhausen auch Mannheim und Heidelberg angehören, hat in seinen Haushalt bereits vorsorglich eine Million Euro für die Anbindung eingestellt. Angesichts dieser Kosten zur Herstellung einer Druckerhöhungsleitung und weiterer jährlicher Kosten wegen der erforderlichen regelmäßigen Durchspülung dieser Leitung plus der vertraglich geregelten Mindestabnahme von 20.000 Kubikmeter Wasser jährlich, machte sich der Gemeinderat die Entscheidung nicht leicht.

An die in der Sitzung anwesenden Experten vom Regierungspräsidium in Karlsruhe, dem Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe (TZW), das ein Strukturgutachten für die Gemeinde erstellt hat, dem Wasserrechtsamt aus Heidelberg und den Verbandspartnern ergingen viele Fragen (weiterer Bericht folgt). Die Antworten kamen unisono: Alle empfahlen die Anbindung an Mannheim als schnellste, beste und kostengünstigste Lösung.

Zwei Dinge schienen die lange Debatte am Ende zu beschleunigen: ein Appell von Stephan Kraus-Vierling (UBL), der Empfehlung der Experten zu folgen und die "Wichtigtuerei" in der Schuld- und Regressfrage zu unterlassen. Und nicht zuletzt die Erwähnung von Verbandsrechner Arno Kaiser, dass die Herstellung eines zweiten Standbeins zur Trinkwasserversorgung als strukturelle Verbesserungsmaßnahme zu 25 Prozent gefördert werde.

Für die Bürger selbst soll sich am Wasserpreis nicht viel ändern. Derzeit liegt er bei 1,85 Euro pro Kubikmeter und könnte dann auf 1,90 Euro steigen. Denn das Wasser in Mannheim ist im Bezug teurer.