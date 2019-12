Weinheim.(RNZ) Rein rechnerisch kann man in Weinheim das Jahr über locker zwischen zwei oder drei Veranstaltungen täglich besuchen. Meistens kulturell, aber auch sportlich, naturnah oder mit einem gesellschaftlichen Schwerpunkt. Über 1000 Termine fasst das Kulturbüro der Stadt zusammen, veröffentlicht sie hier und druckt die meisten auch im Veranstaltungskalender "was‘ n los" ab, der im Raum Weinheim ausliegt.

In der ersten Ausgabe 2020 des Veranstaltungskalenders, der jetzt vorliegt, wird traditionell eine Auswahl der wichtigsten Termine des Jahres veröffentlicht. Daraus geht auch diesmal mindestens ein Veranstaltungs-Highlight pro Monat hervor. Traditionelle "Klassiker" sind darunter die Kerwe, der "Weinheimer Herbst" oder das Winzerfest in Lützelsachsen.

Streetfood-Festival wird wiederholt

Unter den Kulturveranstaltungen in der Stadthalle ist sicher der Auftritt des Star-Comedians Bülent Ceylan am 24. September der Höhepunkt des Jahres. Franz Kain, selbst ein bekannter Spaßmacher, holt ihn mit seiner Agentur "Voice Art" nach Weinheim, wo Ceylan auch lebt. Für seine Wahl-Heimatstadt macht er sogar eine Ausnahme, denn normalerweise tritt er nur in größeren Hallen auf. Es ist übrigens Ceylans erster Auftritt in Weinheim seit zehn Jahren. Im vergangenen Jahr fand in Weinheim erstmals ein Streetfood-Festival im Schlosshof statt. Das wird es ebenso wieder geben (diesmal schon vom 17. bis 19. April) wie die Wanderveranstaltung "Rhein-Neckar 50", bei der am 30. Mai wieder rund 50 Kilometer weit gewandert wird.

Neu kommt in diesem Jahr im Rahmen des Kultursommers ein Festival ins Programm, das den vielsagenden Namen "Fair all" trägt. Der Name hat Fairness und Vielfalt in sich. Dahinter verbirgt sich ein "Inklusives Festival" für Menschen mit und ohne Behinderung des Pilgerhauses in Weinheim, das 2020 sein 170-Jähriges feiern will. Fest steht schon, dass die Band "Sweat" den Abend im Schlosshof zur Inklusiven Party werden lässt. Als Gäste werden auch Musiker mit Handicap auf der Bühne stehen.

Sportlich geht das Jahr am 7. Februar mit der Hochsprung-Gala der TSG los. Der Sommertagszug am Sonntag, 22. März, eröffnet wie immer den Reigen der großen Veranstaltungen des Jahres. Eine Woche darauf folgt der "Pflänzelmarkt" und schon am Sonntag, 4. April, das "Blütenwegfest" – diesmal zwischen Weinheim und Großsachsen. Der Altstadtlauf am 10. Mai feiert 30. Jubiläum mit einer Zielparty auf dem Dürreplatz. Das Café Central in der früheren Uhlandschule wird am 5. und 6. Juni sein 25-jähriges Bestehen feiern.

Das Weststadt-Fest mit etwa 20 Bands auf mehreren Bühnen in der Ahornstraße findet am 20. Juni statt. Einen Tag später starten die Retro-Radler wieder zur "Velowino", der Vintage-Radtour für den guten Zweck.

Dann ist auch schon der Kultursommer in vollem Gange, er findet dieses Jahr erstmals im Vorderen Schlosshof statt. Höhepunkte sind sicher das Internationale Kulturfest am 5. Juli und das "Kult-Festival" Open Mind des Café Central mit "Dr. Woggle and the Radio" und Minnow. Auch die "Fête de la musique" in der Innenstadt nach französischem Vorbild steigt am Freitag, 3. Juli, erneut. Diesmal vielleicht sogar mit original französischem Flair.

Nach der Kerwe im August folgt das Herbstprogramm mit dem Luftsportfest, der Messe "LebensArt", der Weinmeile und anderen Herbstklassikern im Jahresprogramm. Neu dabei ist die Veranstaltung "Rauf auf die Burg" am letzten September-Sonntag, die vom Tourismusservice Bergstraße und vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald veranstaltet wird. Man darf sich auf ein Programm auf beiden Burgen freuen.

