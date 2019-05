Von Philipp Weber

Weinheim. Weinheim, nördliche Hauptstraße: Drei Schilder weisen den letzten Abschnitt der Nord-Süd-Verbindung als Einbahnstraße in Richtung Süden aus. Für Autofahrer ist die Sache klar. Für Radfahrer weniger: Wenn diese vom Rodensteiner Brunnen aus in Richtung Peterskirche fahren wollen, ist die Straße auf einem Schild rechts der Fahrbahn als "echte", auf einem weiteren Schild weiter hinten jedoch als "unechte" Einbahnstraße ausgewiesen. Ein drittes Schild links zeigt zwar das Radsymbol, das Wort "frei" darunter ist jedoch durchgestrichen.

Gemeinderatskandidat Thomas Ott, Stadträtin Carola Meyer und weitere Christdemokraten halten sich am Sonntag an das Schild hinten rechts - und passieren die Straße im Sattel. Die CDU bietet eine verkehrspolitische Radtour an. "Tourguide" Ott legt den Schwerpunkt auf den "Radverkehr". Die Situation am "Rodensteiner" ist aus seiner Sicht eines von mehreren Beispielen dafür, dass einige Stellen für Radfahrer problematisch sind.

Ist das nördlichste Stück der Hauptstraße nun eine Einbahnstraße für alle - oder nur für Autofahrer? Foto: Dorn

Gestartet ist der CDU-Pulk am Hauptbahnhof. "Mit der Verlegung des Busknotenpunkts vom Dürreplatz hierher konnte die Stadt den Linienverkehr neu ordnen", findet Ott. Er könne verstehen, dass in einigen Ortsteilen weiter Verbesserungen gewünscht werden: "Allerdings können sich die Umläufe dadurch verlängern, was weitere Fahrzeuge und damit mehr Geld nötig macht", erläutert er das Dilemma.

In puncto Radverkehr verlaufe hier die wichtigste Nord-Süd-Achse der Stadt, so Ott: "Das wurde der Stadt aber erst richtig bewusst, als im Zuge der RNV-Baustelle die Route unterhalb der OEG-Brücke gesperrt werde."

Auch Otts Begleiter haben Anmerkungen parat. Die Radverleihstation der Firma "Nextbike" sei zu versteckt, findet einer. Andere monieren, dass Radfahrer keine Chance haben, den direkten Weg vom Bahnhof zum Dürreplatz im Sattel zurückzulegen - zumindest nicht auf legale Weise. Erlaubt, aber nicht ungefährlich ist die Radroute vom Bahnhof zum Heisenberg-Gymnasium.

Der Weg führt über die Straße Am Hauptbahnhof, die Werder-, die Berg- und die Friedrichstraße. Kurz vor dem Schultor angelangt, radelt man in eine "unechte Einbahnstraße". Ott ist kein Freund dieser Straßen: "Eine Fahrradstraße wäre wohl die bessere Lösung. Unechte Einbahnstraßen befördern nur die Konkurrenz von Auto und Rad."

In der Nordstadt angekommen, legt Ott gegenüber der Moschee die nächste Station ein. Fährt man von hier aus in Richtung Norden, endet der Schutzstreifen für Radfahrer hinter der Einmündung "Langmaasweg": im Nichts. Damit treffen Auto- und Radfahrer an einer Stelle aufeinander, an der viele Pkw-Fahrer beschleunigen. An anderen Stellen werden die Schutzstreifen gänzlich zugeparkt.

Am der Leharstraße im Norden Sulzbachs endet die Bebauung östlich der Bahnlinie. Ebenso abrupt tun dies auch die Lärmschutzvorrichtungen. Um die Bürger vor dem Krach von Güterzügen zu schützen, müssten sie allerdings ein gutes Stück weitergehen. Ebenso unverständlich ist, dass es westlich der Bahnlinie - zwischen Bahn und Kreisverbindungsstraße (KVS) - einen Wall gibt. Der wäre zwischen KVS und Sulzbach-West besser aufgehoben.

In langem Bogen radelt man weiter, bis zu den Kreiseinrichtungen an der Röntgenstraße. Hier gibt es Parkprobleme. Für Ott wären diese vermeidbar gewesen. "Zumindest die Kreisbehörden wären in Bahnhofsnähe ÖPNV-günstiger gelegen." Stattdessen habe man sie vor die Tore der Stadt gebaut, sodass Beschäftige und Besucher aufs Auto angewiesen sind oder oft umsteigen müssen. Ursprünglich eine Idee der SPD, aber von Ott unterstützt: eine RNV-Haltestelle direkt am Rolf-Engelbrecht-Haus und am künftigen Schulzentrum. Nächste Station ist die verlängerte Theodor-Heuss-Straße. Hier quert man die frühere "Wormser Bahn". Ott würde hier - wie andere - gerne einen Radschnellweg in Richtung Mannheim sehen. Doch gegen Eisenbahnrecht ist schwer anzugehen.

Den Abschluss der Tour bildet die RNV-Haltestelle in Lützelsachsen. In deren Umgebung tobt ein Konflikt zwischen Autofahrern, ÖPNV-Nutzern und Ortsteilbewohnern. Seit die RNV-Linie fünf zweigleisig verkehrt, bleiben die Bahnschranken öfter geschlossen. Das sorgt für Ausweichverkehr weiter oben. "Hier ist Detailarbeit nötig, die wir einfordern", so Ott.

Allgemein sei der Verkehr in Weinheim aber nicht überall schlecht geregelt. Und: Es gehe keineswegs darum, "gegen" das Auto zu bekehren. Aber: Wenn Menschen aufs Rad umsteigen, bringt das auch Pkw-Pendlern etwas: freiere Straßen.