Von Micha Hörnle

Bergstraße-Neckar. Am Ende war das Ergebnis deutlicher, als viele gedacht hatten: Die amtierende CDU-Landtagsabgeordnete Julia Philippi (Dossenheim) wurde am Freitagabend mit knapp 70 Prozent der Stimmen in der Schriesheimer Mehrzweckhalle zur Landtagskandidatin gewählt. 69 der 96 Delegierten votierten für sie, 29 für ihren Gegenkandidaten Andreas Gabriel (Lützelsachsen). Beobachter hatten mit einem knapperen Ergebnis gerechnet, es kam alles auf die Reden an.

Hier gab sich die sonst so nüchtern-sachliche Philippi, die erst seit zweieinhalb Jahren im Landtag ist, ungewohnt kämpferisch: Zunächst räumte sie mit dem Gerücht aus, sie sei "eine Abgeordnete auf Abruf", sie würde nach zwei Jahren ihr Mandat an ihren Ersatzbewerber, den 29 Jahre alten Ladenburger CDU-Vorsitzenden Bastian Schneider abgeben: "Ich habe keine Veranlassung, früher aufzuhören, ich habe gerade erst begonnen."

Inhaltlich stellte sie sich etwas breiter auf als Gabriel, der sich in seiner 15-minütigen Vorstellungsrede ausschließlich auf die Themen Wirtschaft, Technologie und Infrastruktur beschränkte und für ein "Bergstraßen-Valley mit Start-ups" kämpfen wolle. Eine starke Wirtschaft mit vielen Arbeitsplätzen gebe auch der Jugend "eine Perspektive – statt Alkohol und Drogen im Park".

Vielleicht ein wenig zu dick trug der ehemalige Kapitänleutnant der Marine mit maritimen Sprachbildern auf, die man im Bergsträßer Binnenland nicht auf Anhieb versteht ("Wenn die Planken undicht sind, repariert der Kapitän nur die stärksten").

Philippi streichelte mehr die Seele der Delegierten, streifte als selbstständige Galeristin natürlich die Kultur, nannte die Vereine und das "Miteinander im Ehrenamt", das eine "starke Gemeinschaft vor Ort schafft, wie wir gerade in der Coronakrise gesehen haben".

Dafür war wiederum Gabriel konkreter, was einzelne Verkehrsprojekte anging: So versprach er, sich der Ortsdurchfahrt Großsachsen anzunehmen und "ergebnisoffen eine Umgehung zu diskutieren". Überhaupt sei der Branichtunnel das letzte größere Verkehrsprojekt im Wahlkreis gewesen.

Ein bisschen hatte das etwas von einem Duell zweier Generationen und zweier Politikstile: hier die immer freundlich und doch etwas distanziert wirkende Galeristin Philippi (57), dort der technologieaffine Managertyp Gabriel (38). Eine ganz andere Frage, nämlich eine etwaige Nähe Gabriels zur ultrakonservativen "Werte-Union", ließ der Kandidat relativ offen: "Mein Kompass ist das Grundsatzprogramm der CDU." Schon die Länge des Beifalls gab einen recht zuverlässigen Gradmesser, wie das Kandidatenduell ausgehen würde: 34 Sekunden für Philippi, genau die Hälfte, 17 Sekunden, für Gabriel.

Die Mehrzweckhalle zum Kochen brachte hingegen Philippis Ersatzbewerber Bastian Schneider, dessen sehr energische Rede immer wieder von Applaus unterbrochen wurde. Der Richter am Verwaltungsgericht Karlsruhe blieb bei seinem Leib- und Magenthema, der inneren Sicherheit: Er verurteilte die Stuttgarter Krawalle, rieb sich an der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, die Teilen der Polizei Rassismus unterstellt hatte ("Wir müssen klar sagen, dass wir hinter der Polizei stehen") und warb für eine "klare Abgrenzung nach links und nach rechts".

Der Lohn für die engagierte Rede waren nicht nur 25 Sekunden Beifall, sondern 77 Delegiertenstimmen (84 Prozent): Von den bei seiner Wahl noch anwesenden 92 hatten sich 7 enthalten und 8 gegen ihn gestimmt.

Der Vorsitzende der CDU Rhein-Neckar, der Wieslocher Landtagsabgeordnete Karl Klein, lobte Schneiders "fulminante Rede" und meinte: "Ihr seid ein tolles Team, um den Wahlkreis zurückzuholen." Denn darin waren sich die Kontrahenten Philippi und Gabriel einig: Die CDU muss wieder stärkste Partei werden, bei der Wahl 2016 hatten die Grünen 3,4 Prozentpunkte mehr.