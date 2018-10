Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Die Nachricht ereilte Professor Ulrich Zeitel per Telefon: CDU-Bundestagsabgeordneter Karl A. Lamers rief den Großsachsener an, um zu gratulieren. Denn Zeitel erhält am 26. Oktober das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, kurz: das Bundesverdienstkreuz. "Das ist schon eine besondere Ehre und Auszeichnung", freut sich der stellvertretende Hirschberger CDU-Vorsitzende im Gespräch mit der RNZ.

Wer ihn dafür vorgeschlagen hat, weiß er nicht. In der Regel erfahren es die Ausgezeichneten auch nicht. Dafür ist sich Zeitel bewusst, dass es ein langer Prozess ist. So dauere die Prüfung eines entsprechenden Antrags in der Regel eineinhalb bis zwei Jahre, erzählt der 62-Jährige. Dann erhält der künftige Bundesverdienstkreuzträger Post vom Bundespräsidenten.

Die besondere Auszeichnung bekommt man für außergewöhnliches gesellschaftliches und soziales Engagement. In Zeitels Fall dürften es sicherlich die politischen Aktivitäten sein, die den Ausschlag gegeben haben. Denn er ist nicht nur seit fünf Jahren stellvertretender Vorsitzender der CDU Hirschberg, sondern war auch zwölf Jahre lang deren Vorsitzender. Unter seiner Ägide haben die beiden Ortsverbände Großsachsen und Leutershausen fusioniert.

Zeitels Engagement ist ihm quasi in die Wiege gelegt worden: "Ja, ich bin in einem sehr politischen Haushalt groß geworden", nickt er bestätigend und lächelt. Sein Vater war Bundestagsabgeordneter und saarländischer Finanzminister, seine Mutter im Ortschaftsrat von Hohensachsen engagiert. "Nur hinter dem Ofen sitzen und schimpfen ändert nichts", stellt auch Zeitel junior schnell fest. "Man muss aktiv werden, sich engagieren und den Debatten mit dem politischen Gegner stellen." Und so gründete er bereits Anfang der 1970er Jahre die Schülermitverantwortung (SMV) am Weinheimer Werner-Heisenberg-Gymnasium mit und wurde dort erster Schülersprecher.

Er war zudem Mitbegründer der Schüler Union in Weinheim und engagierte sich in der Jungen Union, bei der er auch lange Jahre den Kreisvorsitz innehatte. Aufgrund der damaligen geografischen Größe des JU-Verbandes Rhein-Neckar war Zeitel viel unterwegs: "Da verbringen Sie schon viel Zeit auf der Straße - und das neben dem Studium", erinnert sich der promovierte Jurist.

Aus diesen JU-Zeiten kennt er auch EU-Kommissar Günther Oettinger und den stellvertretenden Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Thomas Strobl. Kein Wunder also, dass Strobl bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes auf dem SRH-Gelände in Heidelberg eine Ansprache halten wird.

Über die Junge Union kam er schließlich in den CDU-Kreisvorstand, später in den Bezirks- und Landesvorstand. Auch Landtagsabgeordneter wollte Zeitel mal werden. Doch Georg Wacker machte damals gegen ihn das Rennen - mit einer Stimme Vorsprung.

"Sehr stark", so Zeitel, engagierte er sich im Wirtschaftsrat der CDU. Dabei handelt es sich um einen CDU-nahen Unternehmerverband. Aus Sicht des Großsachseners hat das Unternehmertum in der Gesellschaft heutzutage zu wenig Bedeutung; viele würden sich scheuen, Verantwortung zu übernehmen, auch für Arbeitsplätze. Deshalb findet er den Wirtschaftsrat so wichtig. Er selbst war zwölf Jahre Landesvorsitzender und acht Jahre im Präsidium in Berlin.

Stolz ist Zeitel darauf, dass es ihm in dieser Zeit gelungen ist, mehr Mitglieder für den Verband zu gewinnen und Frauen für den Landesvorstand und das Präsidium zu begeistern. "Teilweise war es sogar paritätisch besetzt", freut sich Zeitel, dem es auch immer am Herzen lag, Frauen für eine Kommunalwahlkandidatur zu interessieren. Heute ist er Ehrenvorsitzender des Landesverbandes vom Wirtschaftsrat der CDU.

Der 62-Jährige hat auch beruflich Karriere gemacht, ist Geschäftsführer des "Forum Institut für Management" in Heidelberg, einer Tochter der SRH. Diese entwickelt und realisiert Weiterbildungsveranstaltungen für Fach- und Führungskräfte in Wirtschaft, Verwaltung und anderen Organisationen. Zudem arbeitet er als auf Wirtschafts- und Arbeitsrecht spezialisierter Anwalt.

Da bleibt nicht viel Zeit für Freizeit: Zeitel ist aber sein Engagement beim Rotary Club "Heidelberg Schloss" wichtig, dessen Präsident er auch schon war. Dieser setzt sich besonders für Not leidende Kinder ein. Sehr bewegt spricht der dreifache Vater darüber, wie er zusammen mit anderen Rotariern im Jahr 2000 eine Spende über 40.000 Euro persönlich in den Kosovo gebracht hat.

Bleibt dann noch Zeit übrig, treibt Zeitel gerne Sport. Und vor allem spielt er - seit er 15 ist - mit Leidenschaft Trompete beim Evangelischen Posaunenchor Hohensachsen-Lützelsachsen. "Das bereitet mir große Freude und ist wie in eine andere Welt einzutauchen." Da überrascht es wenig, dass das musikalische Rahmenprogramm bei der Bundesverdienstkreuz-Verleihung von besagtem Posaunenchor gestaltet wird.